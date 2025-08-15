El cantante de regional mexicano Christian Nodal, en entrevista con Adela Micha, revivió el escándalo amoroso al terminar abruptamente su relación con Cazzu, a pocos meses de dar a luz a su hija Inti y, días después, formalizar una relación con Ángela Aguilar.

La entrevista se encuentra acaparando reflectores, pues el cantante de 26 años se sinceró públicamente y por primera vez, relató cómo fue que vivió una de las etapas más turbulentas de su vida personal y profesional. Nodal confirmó que contrajo nupcias con Ángela en Roma, tan solo 20 días después de terminar su relación con Cazzu.

Sin embargo, la serie de declaraciones y detalles de la vida privada del intérprete de regional mexicano no pasaron inadvertidas entre los internautas, pues rápidamente notaron que la "línea de tiempo" entre lo sucedido y lo dicho por Nodal, no cuadra con lo dicho anteriormente entre los implicados.

Como ya es costumbre entre los internautas, el sentido del humor se hizo presente y se desató una ola de memes dedicada a Nodal y Ángela Aguilar. Las caras de Nodal, también se robaron la atención, pues según los usuarios él mismo se dio cuenta de que las fechas no empataban con lo que estaba contando. Todos los internautas hicieron las cuentas y llegaron a la conclusión de que los números no fallan.

Estos son los MEJORES memes tras la entrevista de Christian Nodal

Con información de SUN.

AO