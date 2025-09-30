Nodal afirma que hablar mal de él resulta beneficioso económicamente

En una nueva entrevista, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, abordó nuevamente el tema de los efectos que han tenido los comentarios de crítica y odio que tanto él como su esposa, Ángela Aguilar, han recibido en los últimos meses a raíz de los múltiples escándalos en los que se han visto envueltos.El cantante declaró que, tras años de terapia, él considera que lo que motiva a las personas a hablar mal de él es el gran negocio que su nombre supone, afirmando que los canales que presentan noticias negativas sobre él son los que más visualizaciones obtienen.El intérprete volvió a Colombia, luego de la batalla legal que lo confrontó con Alive Productions y, durante su visita, que consistió en una presentación en el Coliseo MedPlus, también se dio un tiempo para ser entrevistado por Caracol Televisión.Durante la charla, el músico sonorense llegó a una conclusión, acerca del porqué -en redes sociales- se habla más mal de él, que bien, pues cree que las noticias negativas sobre su persona se han vuelto una garantía para youtubers y tiktokers que suman millones de seguidores, equiparables a la kilométrica cantidad de visualizaciones que consiguen sus videos."Yo ya me resigné a que, lo que se hable, la mayoría el tiempo es pura mierd*, ya lo tomo como lo que es, son ganas de hablar y joder, les hace bien, económicamente, a la gente hablar mal de mí, les hace mejor que hablar bien, o hablar simplemente, creo que es más redituable, y los números lo confirman, tú vete a cualquier tiktokero a ver su contenido y ve los numeritos cuando se habla de Nodal, 'el diablo'".Eso ha llevado al cantante a resignarse y restar importancia a las críticas que recibe, perspectiva de la que lo proveyó la terapia, como confesó pues, cuando los títulares y los constantes señalamientos por su actuar fueron creciendo, supo que necesitaba de ayuda profesional para gestionar correctamente lo que estaba atravesando."Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado a canalizar y entender muchas cosas de la vida", expresó.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP