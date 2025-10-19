Cinépolis , la cadena de cines más grande de Latinoamérica, lanzó el anuncio oficial de que proyectará en sus salas de cine " Good Boy: Confía en su instinto ", la película de terror que narra los eventos paranormales que suceden al interior de un hogar desde la peculiar perspectiva de Indy , el perro de la familia.

La sinopsis de la película ya está disponible en la página de Cinépolis: “ Un perro leal se muda a una cabaña con su dueño Todd. Allí descubre fuerzas sobrenaturales que acechan en las sombras. Mientras oscuras entidades amenazan a su compañero humano, el valiente cachorro debe luchar para proteger a quien más quiere .”

Este filme, que tiene una duración de a penas 72 minutos, se estrenará el próximo 23 de octubre en las salas de la cadena mexicana de cines. ESPECIAL / Cinépolis

¿Un perro como protagonista?

Si bien el hecho de tener perros como protagonistas de películas no es una novedad, que un "lomito" tierno y adorable sea el personaje principal de una película de terror es por demás innovador e inquietante.

En palabras del director de este proyecto, Ben Leonberg , " Good Boy comenzó con un concepto sencillo y ambicioso: una película de casas embrujadas, donde el protagonista es el perro de la familia, el único capaz de ver las fuerzas que nos acechan. Nuestro héroe canino, Indy, se embarca en una nueva aventura con su humano —y mejor amigo— Todd, dejando la vida de ciudad para mudarse a una casa familiar en el campo, que lleva mucho tiempo vacía. Tras mudarse, Indy se siente inmediatamente desconcertado por los rincones vacíos, rastrea una presencia invisible, percibe fantasmagóricas advertencias de un perro muerto hace mucho tiempo y lo atormentan visiones de la terrible muerte del anterior ocupante ."

El pasado 6 de octubre, "Good Boy" se estrenó en Estados Unidos y algunos usuarios de redes sociales declararon a través de redes sociales que el argumento de la película se asemejaba al de la famosa caricatura de Cartoon Network “ Cojare, el perro cobarde ”. En esta producción, que estuvo vigente desde 1999 y hasta 2002, el protagonista era Coraje, el perro de una pareja de la tercera edad, Justo y Muriel, a quienes su mascota protegía (con bastante miedo) de terribles criaturas y monstruos que amenazaban su paz e integridad en medio del desierto.

Indy, el protagonista de "Good Boy" durante la premier. X / @nacional_memes

Indy, el protagonista de "Good Boy" durante la premier. X / @BabuCultt18

A continuación te compartimos el tráiler de la nueva película de Ben Leonberg, esperando que seas de los primeros espectadores de este filme que dará mucho de qué hablar en redes sociales.

First trailer for ‘GOOD BOY’



• Described as a horror film shot from the perspective of a dog who sees its owner haunted by supernatural spirits



• Named as one of the most heartbreaking horror films of 2025 with 95% on Rotten Tomatoes



In theaters on October 3 pic.twitter.com/MtMQCdorYm— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 18, 2025

