Prada es conocida por sus icónicas pasarelas de moda, donde año tras año sorprende al público con las auténticas prendas de alta costura.

Fue en el año 2012 cuando Prada conmocionó al público al presentar su línea inspirada en villanos de Hollywood; lo más fascinante fue que los mismos actores fueron los protagonistas de la pasarela.

Willem Dafoe, Gary Oldman y otros en Prada

Nombres como Willem Dafoe, Gary Oldman, Tim Roth y Jamie Bell fueron el centro de atención del desfile para otoño-invierno de 2012.

La Semana de la Moda de Milán de ese año fue una de las más inolvidables de su historia, pues Prada invitó a los antiheroes más aclamados del cine.

Los villanos más famosos se apoderan del desfile de Prada

Más allá de ser un espectáculo de renombre en la industria de la moda, uno de los objetivos de sus famosas pasarelas es evocar emociones al público, pues, de acuerdo con Miuccia Prada —empresaria y diseñadora de moda italiana—, fue el de transmitir autoridad y supremacía.

Atuendos autenticos y autoritarios

Los atuendos de uno de los inolvidables desfiles de Prada destacaban por abrigos largos, chaquetas con solapas anchas, estampados llamativos, guantes y lentes de sol; le dieron un toque icónico a la pasarela.

