En la presentación de la edición número 60 de las Fiestas de Octubre, llevaba a cabo el pasado miércoles 13 de agosto, se anunció un ajuste en los precios de las entradas a la feria respecto a los costos que se venían manejando en años anteriores.

Este ajuste representa un ligero aumento en los costos para el evento que se ha consolidado como una de las ferias más importantes del occidente mexicano.

¿Cuánto aumentarán las entradas a las Fiestas de Octubre 2025?

De acuerdo con los organizadores, el precio del boleto general de acceso a las Fiestas de Octubre 2025 tendrá un costo de 60 pesos, lo que representa un aumento de 10 pesos respecto a la tarifa del 2024.

Por otro lado, la entrada para niñas y niños de 3 a 12 años de edad será de 30 pesos, mientras que el año pasado era de 20.

Por último, los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad podrán acceder por 30 pesos, mientras que en la edición pasada la entrada costaba 25 pesos.

El aumento en los precios de las entradas a la feria puede deberse a varios factores, como la inflación y el aumento de los costos operativos, además de mejoras a la infraestructura del evento.

Mira esto: Cardenal de Guadalajara espera propuesta formal para cambio de ruta de la Romería

Los boletos permiten la entrada a la zona comercial y a todos los espectáculos gratuitos. Cabe señalar que algunas atracciones tienen un costo adicional, por ejemplo, los juegos mecánicos o la Canica Azul.

¿Qué habrá en las Fiestas de Octubre 2025?

Del 3 de octubre al 4 de noviembre, la fiesta se apoderará del Auditorio Benito Juárez, transformándolo en un espacio de encuentro para chicos y grandes. En el recinto, como siempre, se instalarán juegos mecánicos, áreas comerciales, el pabellón gastronómico y los escenarios principales.

Entre las novedades anunciadas por los organizadores del festival se encuentran:

Presentaciones de artistas de diversos géneros, reconocidos y emergentes.

Instalación del Pabellón Mundialista, un espacio temático que celebrará la llegada de la Copa del Mundo de Futbol a México en 2026.

Renovación de la producción del escenario principal para ofrecer un espectáculo visual y sonoro de mayor calidad.

Numeración de asientos en las gradas del Foro Principal para evitar que la gente llegue con muchas horas de anticipación a apartar su lugar y disfruten de las otras actividades que ofrece el festival.

Lee también: Beatriz Gutiérrez Müller responde a críticas por supuesta mudanza a España

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



