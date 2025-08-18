Bárbara de Regil reta a Alana Flores a una pelea y ésto es lo que respondió

Este domingo 18 de agosto se llevó a cabo Supernova Strikers 2025, un evento que reunió a personalidades del entretenimiento digital y figuras públicas en un espectáculo de boxeo amateur. Entre los combates más comentados de la jornada destacó el enfrentamiento entre Alana Flores y Gala Montes, dos figuras que no solo llevaron su rivalidad a los entrenamientos previos, sino también al cuadrilátero, donde finalmente la streamer se impuso y conservó su invicto.

El combate fue intenso desde el inicio. Gala Montes, reconocida por su participación en series como El señor de los cielos, demostró gran resistencia y técnica, aunque no logró superar el ritmo de Flores, quien ha ganado notoriedad en este tipo de eventos. Tras el combate, ambas se mostraron respetuosas y expresaron públicamente su admiración mutua, dejando atrás cualquier tensión previa.

Alana Flores en el boxeo de exhibición

Con esta nueva victoria, Alana Flores continúa consolidando su camino en el mundo del boxeo recreativo. La influencer ha participado en diversas veladas de alto perfil desde 2024, cuando enfrentó por primera vez a Nissaxter y Zeling. Posteriormente, en abril de 2025, volvió al cuadrilátero en Medellín, venciendo a María Alejandra Villegas "Mav", y en julio pasado repitió la hazaña en España, donde superó a Ari durante La Velada del Año 5.

Ahora, con su triunfo ante Gala Montes, suma otro cinturón simbólico a su historial, posicionándose como una de las competidoras más constantes y reconocidas dentro del circuito de boxeo entre celebridades.

Bárbara de Regil lanza un reto directo a Alana Flores

Lo que parecía ser el cierre de una noche triunfal para Alana tomó un nuevo giro cuando, todavía sobre el ring, la actriz Bárbara de Regil tomó el micrófono y lanzó un reto directo a la streamer. Según explicó, sus compromisos anteriores con la serie Rosario Tijeras le impidieron participar antes, pero ahora estaría dispuesta a medirse en un combate cara a cara.

“Por ahí había escuchado que la que me quería retar eras tú (…) ‘Rosario Tijeras’ me quitó el honor de poder estar en ese ring, y si ‘Rosario’ me lo permite, el próximo año voy a estar ahí arriba contigo, sería un honor”, expresó De Regil ante una audiencia entusiasta.

La respuesta de Alana Flores no se hizo esperar, confirmando que el enfrentamiento ya se había considerado anteriormente:

“Teníamos planeado algo a principios de año, ¿no? Te espero”.

Con este nuevo reto sobre la mesa, todo parece indicar que el 2026 podría traer un nuevo y explosivo enfrentamiento, ahora entre Alana Flores y Bárbara de Regil. Mientras tanto, la streamer continúa reforzando su imagen como figura dominante en estos espectáculos, y el público ya espera con ansias su próximo combate.

