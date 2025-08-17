Fiestas de Octubre 2025: ¿Cómo comprar boletos para el Foro Principal?

Hace unos días se dieron a conocer más detalles de la edición número 60 de las Fiestas de Octubre, el festival jalisciense que se ha consolidado como uno de los más importantes del occidente de México. Entre estas novedades se encuentra parte de la programación del Foro Principal, donde destacan artistas como Zoé, Morat, María José, entre otros.

Ante esta situación, los fanáticos de los artistas y las agrupaciones que se presentarán en este recinto ya se preparan para adquirir los boletos que les permitirán asegurar su lugar y disfrutar de una mejor experiencia sonora y visual.

¿Cómo comprar boletos para el Foro Principal de las Fiestas de Octubre?

El acceso al Foro Principal en la zona general es gratuito con la compra del boleto de acceso a la feria, sin embargo, los organizadores también ofrecen la venta de boletos exclusivos en áreas especiales ubicadas frente al escenario, que ofrecen una mejor vista y mayor comodidad.

De acuerdo con los organizadores, la venta de boletos arrancará en punto de las 8 de la mañana del lunes 18 de agosto a través de Ticketmaster. Aunque hasta el momento no se han publicado los precios específicos para cada artista y zona preferente, los organizadores detallaron que los costos se ubicarán entre los 200 y los 2 mil 200 pesos.

Para adquirir tus boletos en zonas especiales sigue estos pasos:

1. Ingresa al sitio oficial de Ticketmaster.

2. Busca los conciertos de Fiestas de Octubre y accede al de tu interés. Selecciona la zona en la que quieres estar.

3. Ingresa el número de boletos en tu compra. Recuerda que el máximo es de 6 por persona.

4. Realiza el pago, recibirás tus boletos vía correo electrónico. El costo final del boleto incluirá el acceso general a la feria.

Programa Teatro del Pueblo Fiestas de Octubre Guadalajara 2025

Hasta el momento, estas son las presentaciones confirmadas para las Fiestas de Octubre 2025.

3 de octubre: Sebastián Yatra

6 de octubre: Zoé

10 de octubre: Caifanes

11 de octubre: Natalia Jiménez

14 de octubre: Enjambre

15 de octubre: Los Ángeles Azules

16 de octubre: DLD & Kinky

17 de octubre: Ha*Ash y Kaia Lana

22 de octubre: Morat

24 de octubre: Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas

28 de octubre: Carlos Vives

2 de noviembre: María José

Una de las novedades de la edición de este año es la numeración de asientos en las gradas generales del Foro Principal para evitar que la gente llegue con muchas horas de anticipación a apartar su lugar y disfruten de las otras actividades que ofrece el festival. La dinámica para acceder a ellos será anunciada próximamente.

