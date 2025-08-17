Clausuran la demolición de finca histórica en Guadalajara

El Gobierno de Guadalajara informó que los trabajos de demolición que se realizaban en la finca ubicada en la calle Francisco Javier Gamboa 180, entre La Paz y Lerdo de Tejada, fueron clausurados nuevamente debido a su valor patrimonial. La propiedad cuenta con protección otorgada por la Secretaría de Cultura, por lo que cualquier obra requiere permisos específicos de las autoridades competentes.

Ayer, personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia, junto con elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, acudió al lugar tras detectar que los sellos de clausura previamente colocados habían sido violados. Al constatar que la obra continuaba sin los permisos correspondientes, las autoridades intervinieron, detuvieron a los trabajadores y procedieron a colocar nuevamente los sellos de clausura, impidiendo la continuación de los trabajos.

Se trata de la sexta ocasión en la que el Gobierno de Guadalajara actúa sobre este predio para frenar la demolición de la finca, ante la reiterada falta de licencias municipales que autorizen la realización de obras de demolición o de remodelación. La administración municipal subraya que cualquier trabajo en inmuebles con valor patrimonial debe cumplir estrictamente con la normativa vigente para proteger la memoria histórica de la ciudad.

Durante el operativo, ocho personas fueron detenidas por incumplir los sellos de clausura y fueron puestas a disposición de un juzgado cívico. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan garantizar la preservación del patrimonio arquitectónico y frenar prácticas que atentan contra bienes históricos protegidos.

“Quiero ser muy enfática en que no vamos a permitir que el patrimonio de la ciudad y nuestra memoria histórica se destruya”, expresó la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo. La funcionaria insistió en que la preservación de las construcciones históricas no es negociable y que se aplicará la ley sin excepciones a quienes intenten vulnerarla.

El Gobierno de Guadalajara reiteró que no habrá tolerancia ante la destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Además, recordó que las propiedades con valor histórico requieren permisos específicos para cualquier intervención, y que la Secretaría de Cultura tiene la facultad de dictaminar sobre obras en fincas con valor patrimonial. La coordinación entre ambas dependencias es clave para proteger los inmuebles históricos y garantizar que no se pierdan ante acciones ilegales de demolición o remodelación.

Autoridades municipales señalaron que la clausura de la finca en Francisco Javier Gamboa forma parte de un plan más amplio de protección del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Este plan incluye la supervisión constante de inmuebles catalogados, la colocación de sellos de clausura cuando se detectan irregularidades y la aplicación de sanciones a los responsables de obras sin autorización.

La intervención de este sábado es un ejemplo del compromiso de las autoridades locales con la conservación del patrimonio. La Presidenta Vero Delgadillo aseguró que continuarán los operativos de vigilancia para proteger la historia de Guadalajara y evitar que construcciones emblemáticas sean demolidas sin autorización.

Con esta acción, el Gobierno de Guadalajara busca preservar no solo los edificios históricos, sino también la memoria colectiva y la identidad urbana que definen a la ciudad, asegurando que los recursos culturales permanezcan para las generaciones futuras.