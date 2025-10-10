Fede Dorcaz es despedido con emotivo mensaje de su novia Mariana Ávila

Federico Dorcax, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, cantante, compositor y modelo de 29 años, fue asesinado la tarde del jueves 9 de octubre en la Ciudad de México, tras ser víctima de un ataque armado.

Originario de Buenos Aires, Argentina, Fede residía en México desde hace algunos años y se encontraba próximo a participar en la nueva temporada del reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, producido por Televisa.

El artista fue atacado mientras conducía su vehículo por la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en lo que se presume fue un intento de asalto.

Mariana Ávila despide a su novio Fede Dorcaz

Fede mantenía una relación sentimental con la cantante e influencer Mariana Ávila, con quien compartiría escenario en el programa. Tras confirmarse su fallecimiento, Mariana le dedicó un emotivo mensaje en la red social X:

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre.”

En redes sociales, miles de seguidores expresaron sus condolencias. Mariana, quien cuenta con más de 19 millones de seguidores en TikTok, también solía compartir en Instagram y YouTube momentos junto a Fede, con quien grabó el tema “Moka”.

En enero de este año, la pareja celebró su primer Año Nuevo juntos, y en su aniversario, Mariana le escribió:

“Por las risas, los juegos, los besos, por el apoyo incondicional… sigamos explorando el mundo juntos. ¡Feliz aniversario, amorcito!”.

Durante la emisión de este viernes del programa “Hoy”, las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo confirmaron la noticia y expresaron su conmoción , recordando que el joven artista había estado ensayando en Televisa apenas unas horas antes del ataque.

