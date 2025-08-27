Festival Pixelatl consolida a Jalisco como cuna del cine, los videojuegos y la animación

Guadalajara se convierte de nuevo en el epicentro creativo de México, donde se reunirán miles de creadores, profesionales y amantes del cómic, los videojuegos, la animación y la narrativa audiovisual en la 14 edición del Festival Pixelatl, que se realizará del 9 al 13 de septiembre en nuestra ciudad.

Con catorce ediciones consecutivas, Pixelatl sostiene su posición como uno de los eventos más importantes de América Latina en su tipo, pues además de desarrollo, creación y producción de las artes audiovisuales, es un polo de negocios, distribución e industria para el sector creativo.

Para este nuevo año de actividades, sedes como Ciudad Creativa Digital, el Museo Cabañas, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, PLAi, UTJ , además de restaurantes y hoteles de la ciudad, serán los recintos donde Guadalajara recibirá a más de 2 mil participantes provenientes de 22 países de todas partes del mundo que se congregarán en la meca creativa de la Perla Tapatía.

Se destacó que de Pixelatl han surgido proyectos para grandes audiencias como "Frankmelda", que actualmente se encuentra en HBO Max, "La vida secreta de tu mente", "Rey Misterio", "Villanos", que se encuentra en Cartoon Network, además de cómics, libros ilustrados y novelas gráficas tales como "Nero", "Un claro en el bosque", y "La canción del lago", que además de cómic se adaptó como corto animado.

Pero Pixelatl es también un referente en la búsqueda del talento, pues para su edición 14 habrá estudios que reclutarán artistas, y se estarán revisando portafolios por creadores consolidados y que han sido nominados a diversos premios internacionales, lo que enriquecerá la experiencia creativa.

En el aspecto de mercado, productores, desarrolladoras, canales, plataformas y cadenas de negocios, serán fundamentales para llevar las ideas al terreno de lo real y lo redituable; se prevé que esta edición deje una derrama de más de 35 millones de pesos para Guadalajara.

