Diputados del PRI exigen al Fiscal Anticorrupción investigar supuesta red de 'quitamultas'

Diputados del PRI en el Congreso de Jalisco solicitaron al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Gerardo de la Cruz, rendir un informe sobre los avances en la investigación de una supuesta red dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado que habría operado para eliminar ilegalmente multas de tránsito.

La petición se realizó mediante una iniciativa de acuerdo legislativo presentada por las diputadas María del Refugio Camarena Jáuregui, Alondra Fausto de León, y el legislador José Aurelio Fonseca Olivares.

Cabe destacar que dicho acuerdo todavía debe votarse y aprobarse este miércoles en sesión de pleno.

De acuerdo con el documento, los hechos datan de 2023 y fueron denunciados por la Contraloría del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción, no obstante, hasta ahora no existen reportes públicos de sanciones ni procesos en curso.

Los legisladores cuestionaron la falta de resultados inmediatos y plantearon la necesidad de aclarar si esta práctica continúa vigente en 2025.

De acuerdo con una auditoría de la Contraloría estatal, el posible daño al erario asciende a 106 millones de pesos. El señalamiento apunta a policías viales en labores administrativas, quienes habrían eliminado más de 114 mil multas del sistema.

El tema cobró relevancia tras las columnas publicadas en EL INFORMADOR los días 18 y 19 de agosto de 2025, en las que el periodista de esta casa editorial, Jonathan Lomelí documentó que al menos cinco elementos de la Policía Vial participaron en estas prácticas.

El acuerdo legislativo busca que las dependencias involucradas expliquen si existen procedimientos administrativos o penales abiertos, en qué etapa se encuentran y si se ha desmantelado la red de “quitamultas”. También piden aclarar si el dinero perdido puede recuperarse.

El documento señala que no se trata de una “cacería de brujas”, pero insistieron en que la corrupción en dependencias públicas no puede normalizarse. De confirmarse, indica la iniciativa, debe haber sanciones contra los responsables y contra las autoridades que fueron omisas.

