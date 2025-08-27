Los aficionados al cine europeo o las historias basadas en hechos reales, La Infiltrada es la película que tienen que ver en su sala de cine favorita.

La Infiltrada. ESPECIAL/ NUEVA ERA FILMS.

El drama y thriller está basado en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, seudónimo utilizado por una agente de la Policía Nacional que se infiltró en la banda terrorista ETA durante ocho años. En ese período, se vio obligada a cortar todos los lazos familiares.

La Infiltrada. ESPECIAL/ NUEVA ERA FILMS.

Con sólo 20 años, esta joven logró adentrarse en la izquierda nacionalista vasca radical y convivió con terroristas activos. El objetivo, desarticular el “Comando Donosti” en un momento crucial, cuando la banda declaró públicamente una tregua falsa.

Es la historia de una mujer valiente que sacrificó su vida personal para salvar la de otros. La película es ganadora de las categorías Mejor Película Ganadora y Mejor Actriz Protagónica en los Premios Goya 2025.

La Infiltrada

De Arantza Echevarria.

Con Carolina Yuste, Luis Tosar, Iñigo Gastesi, Diego Anido.

España, 2024.

XM