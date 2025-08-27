Esta miniserie de Disney te hará reír y llorar con sus capítulos de 30 minutos

Al igual que otras plataformas de streaming, Disney+ cuenta con un vasto repertorio de películas y series que se adaptan a cualquier gusto y estilo.No obstante, la miniserie estrenada en 2023 titulada “Pequeñas cosas hermosas” es una gran opción si buscas pasar un momento melancólico y divertido contigo mismo o acompañado de tu familia y amigos, ya que está clasificada para mayores de 16 años.Protagonizada por la talentosa Kathryn Hahn, la trama sigue a Clare, una escritora frustrada que enfrenta un matrimonio tambaleante y una complicada relación con su hija adolescente, cuando de repente y casi por casualidad se convierte en columnista de consejos en internet.Dirigida por Rachel Goldenberg y creada por Liz Tigelaar, esta historia te lleva por una emotiva pero cómica aventura en la que, a pesar de que su vida es un desastre, Clare se convierte en una sabia y directa consejera para quienes buscan su ayuda, acción que la impulsa a realizar una profunda introspección para sostener su propia vida personal.La serie cuenta con 8 capítulos, con una duración de entre 20 y 30 minutos cada uno, que se te pasarán volando entre el caos y los enredos de la vida de Clare y su familia.Directa, un poco cruda y totalmente íntima y conmovedora, “Pequeñas cosas hermosas” es una historia inspiradora que te invita a apreciar los pequeños detalles, a abrazar el caos de la vida diaria y a estar preparado para recibir la felicidad.Así que si buscas una historia que te haga reír, reflexionar y soltar alguna que otra lágrima, “Pequeñas cosas hermosas” es la serie perfecta para ti.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP