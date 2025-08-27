El verdadero motivo por el que Sting fue demandado por sus excompañeros de The Police

El legado de The Police, una de las bandas más influyentes del rock británico, se ha visto empañado por disputas legales que marcaron la relación entre sus integrantes, pues aunque su música sigue siendo referente de varias generaciones, tras la disolución del grupo en 1986 surgieron conflictos económicos que llevaron a Andy Summers y Stewart Copeland a demandar a Sting, su vocalista y principal compositor.

La raíz del enfrentamiento estuvo en los derechos de autor; Sting, como autor principal de éxitos como Roxanne, Every Breath You Take y Message in a Bottle, registró la mayoría de las canciones a su nombre, lo que le garantizó regalías millonarias a largo plazo, Summers y Copeland, en cambio, alegaban que sus aportaciones musicales fueron esenciales para dar vida al característico sonido de la banda, pero que la distribución de beneficios no reflejaba de manera justa esa colaboración.

El conflicto se agudizó con Every Breath You Take, tema incluido en el álbum Synchronicity (1983), que se convirtió en una de las canciones más reproducidas de la historia. El riff de guitarra creado por Summers y la batería de Copeland resultaron decisivos en el éxito mundial del sencillo, pero las regalías quedaron bajo control de Sting. Este hecho detonó la demanda, aunque posteriormente el proceso legal concluyó con un acuerdo privado.

De acuerdo con el medio The Sun, Sting percibe alrededor de medio millón de libras anuales en regalías únicamente por ese tema. Sin embargo, un representante del cantante aseguró al medio británico que la demanda no tenía relación con dicha canción.

A pesar de las tensiones, The Police logró una reunión fugaz en 2007 para una gira mundial. Sin embargo, las diferencias económicas y personales entre sus integrantes dejaron claro que la reconciliación artística no borró las huellas de viejas disputas.

YC