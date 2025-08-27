Los mejores colores para atraer la buena suerte antes de fin de agosto: Mhoni Vidente

El mes de agosto está a punto de terminar y es momento de dejar ir todo aquello que nos pesa y no nos deja avanzar hacia un futuro prometedor.

Es por eso que la mítica y catártica Mhoni Vidente nos comparte cuáles son los colores que pueden ayudarnos a atraer buena suerte para los nuevos comienzos y proyectos que despegarán en el mes de septiembre.

En días anteriores, la famosa astróloga nos mostró algunas de sus definiciones más reveladoras del mes de agosto, ya que, según sus palabras, este mes buscaba hacer un llamado para asumir el control, redefinir prioridades y abrirse a nuevas posibilidades con determinación.

Y si tú no lograste esto durante su transcurso, no te preocupes, que los últimos días de agosto son ideales para concluir etapas y manifestar nuevas intenciones.

De hecho, de acuerdo con sus revelaciones, el viernes 29 de agosto es el día perfecto para tomar decisiones importantes y obtener una respuesta favorable , ya sea en cuestiones laborales, de pareja y otras.

Mhoni recomienda durante estos días portar colores intensos y destellantes como el rojo, el amarillo y el azul para comenzar a atraer el éxito y la buena suerte.

Asimismo, sugiere combinarlos con fragancias con toques florales y accesorios color plateado como herramientas para reconectar con tu energía y elevar la vibración personal.

