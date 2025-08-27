La serie de Disney que llega antes del 31 de agosto y es ideal para un maratón

¿Te encuentras en la urgencia de encontrar algo que ver entre el interminable catálogo de los servicios de streaming? Si cuentas con Disney+ ya no tendrás que buscar; y si aún no contratas esta plataforma, esta puede ser una excelente excusa de contratación y obtener un maratón de entretenimiento.El día de hoy se estrena la nueva temporada de It's Always Sunny in Philidelphia una serie de tipo comedia de situación que sigue las desventuras de un grupo de amigos y su gestión de un bar irlandés en Filadelfia. Sin embargo, no siempre logran resolver los problemas que se les presentan, por lo que suelen quedar en situaciones diversas e incomodas, pero siempre hilarantes.It's Always Sunny in Philidelphia estrenó su primer episodio hace 20 años, el 4 de agosto de 2005, y se ha mantenido vigente durante 15 temporadas, demostrando que el sello de calidad lo da el tiempo. En lo que respecta a calificaciones, Google muestra una aceptación de hasta el 91% de sus usuarios, mientras que IMDb la califica en 8.8 sobre 10 y Rotten Tomatoes.La serie creada por Rob McElhenney cuenta con un cast espectacular que incluye a Charlie Day, Glenn Howerton, Rob Mac, Kaitlin Olson, Danny DeVito y al propio Rob.La sátira en Always Sunny in Philidelphia abarca todo tipo de temas y no teme en tocar notas oscuras en sus picos más delirantes. En 2016 recibió el People's Choice Awards a Comedia favorita de Televisión y en 2011 el premio Satélite como mejor serie de comedia o musical.Pero si todo esto no te convence, a continuación te dejamos el tráiler a su última temporada: ¡La puedes ver desde hoy con tu suscripción a Dinsey+!* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB