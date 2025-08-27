La serie de Disney que llega antes del 31 de agosto y es ideal para un maratón

¿Te encuentras en la urgencia de encontrar algo que ver entre el interminable catálogo de los servicios de streaming? Si cuentas con Disney+ ya no tendrás que buscar; y si aún no contratas esta plataforma, esta puede ser una excelente excusa de contratación y obtener un maratón de entretenimiento.

El día de hoy se estrena la nueva temporada de I t's Always Sunny in Philidelphia una serie de tipo comedia de situación que sigue las desventuras de un grupo de amigos y su gestión de un bar irlandés en Filadelfia . Sin embargo, no siempre logran resolver los problemas que se les presentan, por lo que suelen quedar en situaciones diversas e incomodas, pero siempre hilarantes.

It's Always Sunny in Philidelphia estrenó su primer episodio hace 20 años, el 4 de agosto de 2005, y se ha mantenido vigente durante 15 temporadas, demostrando que el sello de calidad lo da el tiempo. En lo que respecta a calificaciones, Google muestra una aceptación de hasta el 91% de sus usuarios, mientras que IMDb la califica en 8.8 sobre 10 y Rotten Tomatoes.

La serie creada por Rob McElhenney cuenta con un cast espectacular que incluye a Charlie Day, Glenn Howerton, Rob Mac, Kaitlin Olson, Danny DeVito y al propio Rob.

La sátira en Always Sunny in Philidelphia abarca todo tipo de temas y no teme en tocar notas oscuras en sus picos más delirantes. En 2016 recibió el People's Choice Awards a Comedia favorita de Televisión y en 2011 el premio Satélite como mejor serie de comedia o musical.

Pero si todo esto no te convence, a continuación te dejamos el tráiler a su última temporada:

¡La puedes ver desde hoy con tu suscripción a Dinsey+!

Te puede interesar: Accidente en autopista Guadalajara a Colima provoca tráfico

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB