Ingrid Coronado asegura que no quería llegar a un pleito legal con Anna Ferro, la viuda de su exesposo Fernando del Solar, pero Ferro sigue viviendo en un departamento de Cuernavaca que Ingrid necesita, el cual forma parte de un fideicomiso que ella y Del Solar tenían.

La conductora desea que Anna y su hija Francesca desalojen la propiedad, donde Ferro vivió con el difunto conductor argentino, y asegura que ha intentado contactarla sin éxito, por lo que procederá de otra manera para recuperarlo.

En entrevista con "Ventaneando", Coronado, quien estuvo casada con Fernando y procrearon dos hijos, Luciano y Paolo, confesó que trató de agotar las instancias pacíficas para que Anna se saliera de esa propiedad, pero que por desgracia no ha tenido éxito, pues por las dos vías que lo intentó fue ignorada.

"Yo la he intentado buscar pero no he tenido respuesta, estoy intentando hacer todo lo que está en mis manos", expresó.

Ingrid Coronado exhibe a Anna Ferro

Coronado ha buscado tener una comunicación con Ferro para que nadie salga perjudicado, y mostró un par de mensaje que le escribió vía WhatsApp e Instgaram y de los cuales no ha obtenido respuesta.

En uno de los mensajes le pregunta para cuándo podría desalojar el departamento, pues ya han pasado cinco meses de la muerte de Fernando, enfatiza que por respeto al duelo y a su hija no ha querido emprender ningún tipo de acciones, pero apela a que comprenda que debido a sus responsabilidades económicas, no permitirá que se queden a vivir ahí.

"Hola Ana. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento, ya pasaron cinco meses y la verdad no he querido iniciar acciones, primero por respeto a su duelo y luego para no exponer a Francesca a una situación desagradable, pero comprenderás que tengo muchas responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente, espero podamos terminar con esta situación de forma pacífica por el bien de todos, gracias", se lee.

Un segundo intento lo hizo vía Instagram:

"Te envié mensajes de mis dos celulares. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento", le escribió.

Sin embargo, Ingrid lamenta no haber obtenido respuesta a casi un año de la muerte de Del Solar, por lo que tuvo que emprender otro tipo de acciones para recuperar la propiedad.

"Intenté primero hacerlo por las buenas, intenté tener comunicación, intenté que se pudiera resolver desde lo que es justo y es obvio y no he tenido respuesta, por eso me he tenido que ir a otras instancias", reiteró la ex conductora de "Venga la Alegría", quien también mantiene un pleito legal por una casa con su exesposo Charly López.

Aunque Anna Ferro no se ha expresado al respecto, en sus redes se pueden encontrar algunos comentarios en los que la llaman "vividora".

