Famosos que han elegido México como escenario de sus videos musicales

Hace apenas 24 horas se dio a conocer el video del tema "Hold me closer", una colaboración entre Britney Spears y Elton John, pero lo extraordinario de esto es que haya sido grabado en locaciones de la Ciudad de México y sus inmediaciones, como una estación del Cablebús Línea 1 que ofrece una vista espectacular de las casa pintadas de colores en Cuautepec; pero el autor de esta pieza en video el director Tanu Muino, no es el único que ha elegido al país como escenario.

COLDPLAY

La banda británica Coldplay es de los talentos extranjeros que más disfruta México, porque no ha grabado uno sino dos videos en distintas visitas al país, el primero fue en agosto de 2016 cuando lograron tres conciertos en el Foro Sol agotados. Mientras llegaba el momento de dar una de sus presentaciones Chris Martin y compañía aprovecharon para dar un paseo en bicicleta, comenzando por la colonia Roma y terminando en el Foro Sol, donde llegaron directo al escenario y fueron recibidos por el público con luces, todo esto quedó inmortalizado en el video "A Head Full of Dreams", que fue dirigido por James Marcus Haney en un formato de 8mm.

Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, volvieron a México en abril de este año con su gira Music of the Spheres, ofreciendo conciertos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en los cuales se vivieron momentos únicos y que quedaron grabados en el video de la canción Humankind, donde nuevamente quedó de manifiesto la belleza de la CDMX y la energía del público mexicano; este material fue estrenado el 17 de agosto de 2022.

U2

La banda irlandesa U2 estuvo en México el 3 y 4 de octubre de 2017, como parte de su gira The Joshua Tree Tour 2017, abarrotando el Foro Sol, pero al terminar el último concierto cerca de las tres de la mañana, Bono junto con The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., decidieron que sería aquí que grabarían el video del tema "Get Out on Your Own Way", así el 5 de octubre la azotea del edificio Expo Reforma, se vio ambientada con papel picado, calaveras, flor de cempasúchil, alebrijes, entre otras cosas, para que durante cuatro horas esta legendaria agrupación repitiera hasta 25 veces la canción y quedara el video perfecto.

Robbie Williams

Después de 10 años de ausencia el cantante británico Robbie Williams visitó México en diciembre de 2018, con el fin de participar en el festival Corona Capital, pero también aprovechó para realizar el video de su sencillo "Just Want People To Like Me", que forma parte de su disco Under The Radar Vol. 3, el escenario fue el helipuerto de uno de los edificios más altos de la ciudad y que se ubica cerca de la entrada al Bosque de Chapultepec.

Billie Eilish

Billie Eilish también participó en el Corona Capital en 2019, lo que significó su primera visita a México, por lo que estrenó en vivo el tema "Everything I Wanted", el cual escribió al lado de su hermano Finneas y que habla de su relación; pero a pesar de que la canción tenía pocos días de estrenada, los fans mexicanos ya se la sabían y la cantaron con ella, y claro está, quedó inmortalizado en un video.

FS