Fiestas de Octubre 2022: Tapatíos se quejan los altos precios del evento

Después de dos largos años de ausencia tras la pandemia de COVID-19, las Fiestas de Octubre están de regreso en Guadalajara. El día de ayer fueron anunciados los precios de acceso, y además los costos del Palenque y el Auditorio Benito Juárez. A pesar del entusiasmo generalizado por el retorno de uno de los eventos más emblemáticos de Jalisco, el precio de acceso de los conciertos no fue del agrado de muchos tapatíos.

Con precios desde los doscientos pesos, pero ascendiendo a casi los dos mil, la cartelera generó descontento en su mayoría. Las críticas se centran en lo exorbitado de los costos en el panorama de la delicada economía actual, y considerando que por muchos años las Fiestas de Octubre se han considerado como un evento accesible para el público tapatío. Lo cual al parecer dejó de ser la norma este año, según la opinión de los tapatíos:

"Se me hace que están muy caros teniendo en cuenta de cómo está la situación", opina Alejandra Maldonado, ama de casa, de 32 años. "Y luego pensando que no nomás gastas lo de la entrada o lo de los eventos, ahí adentro se te antoja la comida, la cerveza, los niños se quieren subir a los juegos, imagínate todo lo que uno se va a gastar cuando antes no era así. Antes era un evento accesible para nosotros como tapatíos".

"Es que se me hace muy ilógico porque a las Fiestas de Octubre vamos pues familias normales, ¿no?", dice Antonio Rivera, padre de familia, 45 años. "Digo, no van ricos, no es un evento para gente adinerada. Y entonces, para muchas familias que viven al día, ya saldría muy caro tener que pagar precios así".

Para muchas familias que viven al día, asistir a las Fiestas de Octubre con sus nuevos precios es prácticamente imposible. EL INFORMADOR/ARCHIVO

"Yo opino que están estúpidamente caros comparándolo con el máximo que antes era 400 pesos", expresa Camila Barrera, de 25. "Y ahora pagar casi dos mil pesos por un artista, cuando la situación está tan díficil. Me parece que sólo quieren recuperarse por los dos años que no tuvieron en la pandemia".

"Yo quería ir a ver a Juanes", comenta Jared Fajardo, estudiante, de 28. "Pero no voy a pagar mil 700 pesos para ir a verlo al auditorio Benito Juárez, prefiero que venga solo en un mejor lugar e incluso hasta podría ser un mejor precio".

"Ahí hay negocio" afirma Eduardo Osorio, de 38. "Le están dando la espalda a la gente. ¿Cómo va a pagar uno eso con lo que gana? No, están locos"

Para Ofelia Márquez, de 33, los precios de las Fiestas de Octubre fueron un desencanto inmediato: "Mejor voy al corona Capital con eso, me costó igual el boleto", opinó.

"Yo no voy a ir porque los precios están muy caros", dijo Andrea Prado. "No me gustó ningún artista, y menos por ese precio".

"Creo que son caros, que el cartel es mediocre o medianamente bueno, y que por ese precio voy a verlos a un recinto de mayor calidad como el Audtiorio Telmex", dice Omar González, de 30. "Creo que están inflados por los dos años que estuvieron fuera".

FS