Earth, Wind & Fire, la legendaria banda estadounidense de funk, soul y R&B, se presentará el 1 de diciembre de 2025 en la nueva Arena Guadalajara como parte de su gira internacional.

El anuncio ha generado gran expectativa, pues será uno de los primeros conciertos de alto perfil que albergará este nuevo recinto, con capacidad para 20,000 espectadores.

Más de 5 décadas de éxito

La banda puede presumir de una historia que comienza en 1969, cuando Maurice White fundó el grupo en Chicago, fusionando influencias de jazz, funk, soul, blues, gospel y disco para crear un sonido único, reconocible por su riqueza instrumental —con poderosos metales, percusión compleja y líneas de bajo envolventes— y armonías vocales que han marcado generaciones.

A lo largo de más de cinco décadas han acumulado éxitos emblemáticos como September, Fantasy, Shining Star y Let’s Groove, consolidándose como un referente atemporal.

Letras de esperanza y celebración

El estilo de Earth, Wind & Fire combina lo festivo con lo espiritual, lo bailable con lo reflexivo; su música invita al júbilo colectivo pero también a la contemplación, con letras que abogan por la unidad, la esperanza y la celebración de la vida.

Su legado incluye múltiples premios Grammy, reconocimientos por su influencia en distintos géneros musicales y una presencia permanente en la cultura popular.

¿Cuál es el precio de los boletos para el concierto de Earth, Wind & Fire?

En cuanto a los boletos, los precios para la fecha en Guadalajara parten desde $950 pesos para localidades generales, llegando hasta aproximadamente mil 800 pesos para zonas especiales.

La presentación no sólo promete ser un gran concierto, sino también un símbolo del renacimiento cultural que implica la apertura de la nueva Arena Guadalajara, establecida como un espacio moderno y ambicioso para espectáculos masivos.

Para los fanáticos de todas las edades será una ocasión imperdible para vivir en vivo la energía de esta agrupación histórica.

