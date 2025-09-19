Así sonó la alerta sísmica en los celulares por el Simulacro Nacional (VIDEO)

Este 19 de septiembre de 2025 se cumplen 40 años del catastrófico terremoto de 1985, así como ocho años del sismo de 2017, eventos que dejaron una huella en la memoria colectiva de los mexicanos.

Para seguir fomentando la cultura de la protección civil, se realizó a las 12:00 de este 19 de septiembre el segundo Simulacro Nacional del 2025, en el que el Gobierno de México implementó la llegada de un mensaje de alerta de simulacro que sonó en aproximadamente 80 millones de celulares activos en México.

Este mensaje de alerta no requirió de Internet para llegar, saldo ni instalación de aplicaciones: bastó con tener señal celular y activar las alertas inalámbricas.

El sonido de esta alerta fue tan fuerte que varias personas manifestaron a través de redes sociales que los tomó por sorpresa, e incluso hubo quienes se asustaron.

Así sonó (VIDEO)

Segundo Simulacro Nacional 2025

La hipótesis de este ejercicio preventivo, fue de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, e incidencia en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Te puede interesar: Sheinbaum encabeza ceremonia por las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

En otras entidades de la República, la hipótesis será por catástrofes naturales como huracán, incendio urbano o tsunami. Es decir, desarrollarán su propio escenario de riesgo con base en sus vulnerabilidades locales.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03



MV

