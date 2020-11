FICG: Kate del Castillo, a la cabeza de las “Mexicanas en Hollywood”

El romance entre Guadalajara y Kate del Castillo está más vivo que nunca, ha estado desarrollando un par de proyectos en la ciudad y ahora la actriz y productora ofrecerá un Master Class hoy a las 18:00 horas en el marco del FICG. La charla llevará por nombre “Mexicanas en Hollywood”, en la conversación también estará Angélica Lares, directora de industria y mercado del festival.

“Me siento adoptada por Guadalajara, he encontrado apoyo, no solo de la gente del cine, de todo el mundo. Y esta es la única manera en la que podemos hacer algo y en la que podemos llevar más cine a Guadalajara y a México, si nos apoyamos todos. Además, la ciudad tiene todo, clima, paisajes increíbles e historia…. Nosotros que estamos acá en Los Ángeles, son dos horas de vuelo, o sea, no es nada, es súper fácil, deberíamos de llevar más cine de Hollywood para allá”.

En cuanto a la charla que ya grabó previamente, compartió, “lo que hacemos las que estamos trabajando acá, es que tratamos de salir de estereotipos y creando más trabajo, tanto al frente como detrás de la cámara para más latinos. Nos estamos dejando de etiquetas, nosotros no hacemos cine latino o series latinas, hacemos proyectos increíbles. Y con nuestra compañía y con la unión con Endemol Shine queremos hacer esto”.

Las mujeres como Kate, productoras, cineastas y actrices, han estado trabajando arduamente por ofrecer un trabajo genuino que requiere procesos que a veces son muy largos. “Tengo acá casi 20 años de estar luchando, me considero una actriz que sigo en la lucha y por eso también quise hacer mi compañía, porque no me llegan a mí los personajes que yo necesariamente quiero, así que los tengo que provocar y crear más fuentes de trabajo para los latinos acá”.

Señala que el papel ahora de las mujeres latinas que están en Hollywood es educar a los americanos para sacarlas del estereotipo en los que las habían puesto. “Queremos personajes en un nivel diferente, que nos dejen de ver como los ilegales, tenemos escuela, talento y un montón de cosas”.

También es ahora que el reconocimiento se les está dando a las creadoras precisamente porque ellas están alzando la voz. “Hay tan poquitas directoras mujeres trabajando, una de ellas Patricia Riggen, orgullosamente ‘jalisquilla’. Y no es fácil ni como ejecutivas, productoras… o como actrices para poder tener personajes donde no se nos cosifique o que estos sean sexualizados”.

Señala que las mujeres necesitan que los hombres hablen con sus amigos, con sus hermanos, con sus padres. “Lo único que queremos es trabajar con gente chingona, con gente que nos respete y escuche como mujeres. Queremos contar historias de mujeres que sean felices sin tener que estar a dieta, o depender de un hombre. Ya es hora de otra tipo de historias, porque la narrativa la siguen teniendo los machines en puestos clave y esa narrativa ya está caduca, y ellos no la van a cambiar, lo haremos nosotras las mujeres y si nos unimos más, mejor”.

“La reina del Sur” gana el EMMY

Hace unos días la segunda temporada de “La reina del Sur” ganó el EMMY como Mejor serie de habla no inglesa en Estados Unidos. “Ha sido una sorpresa enorme, me siento muy orgullosa, ha sido el trabajo de muchos años y de mucho esfuerzo. No se nos había reconocido y es una serie que se lo merece”.

Ya se alista una tercera temporada, se rodará a mediados del 2021 y se transmitirá en 2022. “Es una serie grandotota, viajamos por diferentes lugares y tenemos que tener todas las precauciones del mundo”. Es una serie con un gran presupuesto que no se puede arriesgar ante el tema del COVID-19.

JL