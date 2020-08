Kate del Castillo filmará “I’m OKate” en Guadalajara

Antes de que hiciera acto de presencia la pandemia ocasionada por el COVID-19, Kate del Castillo estaba desarrollando un espectáculo llamado “I’m OKate”, proyecto al que ella denomina “biocabaret” porque aborda en él los sucesos y anécdotas de su vida desde el humor; se ríe con filosofía de momentos buenos y malos por los que ha atravesado.

El show tenía varias fechas programadas en Estados Unidos, pero como llegó la cuarentena sólo ella y su equipo donde participan Roxana Castellanos, Liliana Arriaga “La Chupito”, Shaula Vega y Bruno Bichir, este último como director de escena, alcanzaron a presentar una única función. Y como es un espectáculo que tiene mucho potencial, la actriz ha decidido retomarlo.

En entrevista con esta casa editorial, la actriz cuenta que estará viajando a Guadalajara para filmar el montaje y buscar venderlo a una plataforma y así pueda difundirse, pues de momento no se pueden hacer presentaciones en vivo. “Teníamos ya 19 fechas sold out en todo Estados Unidos y no pudimos hacer nada, así es que vamos a ir a Guadalajara pronto, lo vamos a grabar para después venderlo a una plataforma o a un canal, pues quién sabe hasta cuándo se abrirán los teatros o volvamos a retomar esto”, explica Kate.

La actriz trabajará con Guanamor Films (la cual es una productora audiovisual), en colaboración con XRTales, que es una empresa hermana de Guanamor y se encargará de la hacer la parte digital.

Ahora con la realidad actual que se vive, Kate confiesa que podría haber algunas modificaciones en el montaje, “pero realmente no quiero cambiar la esencia de la obra. Yo le llamo ‘biocabaret’ porque es parte de mi biografía y son sketches, está muy divertido, tiene cosas políticas”.

Recuerda que el proyecto lo escribieron “Las Reinas Chulas”. “Ellas son actrices, comediantes y dramaturgas mexicanas que son increíbles, son súper inteligentes y siempre todos sus shows son de cabaret, politizados de una manera muy chistosa. Entonces, realmente es una burla a mí y a mis situaciones en diferentes formas, es para mí una manera de desafanarme de tensiones y de muchas cosas, además con grandes amigas mías, yo la paso increíble, la obra está bien montada, bien escrita y quiero que la vea todo el mundo, no quiero que se quede nada más acá en Estados Unidos aunque está muy echa para los migrantes que vivimos acá”.

Desde el confinamiento y el futuro

Estos meses de pandemia y confinamiento le han servido a Kate para seguir levantando proyectos con su productora en lo que también se desarrolla la tercera temporada de “La reina del Sur”: “Estoy muy emocionada, va a estar muy buena, tiene una calidad de producción increíble, le meten muchísimo dinero y de hecho es la serie latina de televisión abierta más cara que se ha hecho. La tercera temporada la vamos a filmar el próximo año, en cuanto se pueda y no corramos riesgos porque vamos a viajar mucho, no quiero sacrificar la historia por cuestiones de salud”.

Sobre lo que está desarrollando con su productora, tiene encaminados un proyecto de ficción y una docuserie: “Compramos los derechos de un par de libros de Lydia Cacho y uno de (estos proyectos) se va a llamar “Dr. Shock”, es una comedia oscura que está muy buena y es de una sexóloga que le arregla los problemas a los hombres de edad madura, hablamos de la andropausia y de todo lo que les sucede a los hombres, estará muy buena y además está basada en cosas científicas”.

En cuanto a los menesteres del tequila, dice que la idea es desarrollar una docuserie reality, “no habrá necesariamente un guion escrito, va a salir todo improvisado y es más que nada para los americanos, quiero enseñarles lo que es el tequila, cómo se hace, quiero tener invitados y llevarlos a Tequila, Jalisco, y hacer cosas divertidas y cada noche terminar en una hacienda que vamos a rentar donde vamos a pasar el tiempo y hacer una competencia de quién aguanta más (risas)”. Para Kate es importante hacer proyectos internacionales donde se identifique cualquier audiencia.