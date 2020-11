FICG 2020: Kate del Castillo, una trayectoria en ascenso

Rumbo al cierre de actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), la actriz Kate del Castillo charló sobre algunos de los momentos más significativos de su trayectoria y qué la llevó a buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, ciudad que en los últimos 20 años se ha convertido en su residencia permanente.

A través de la charla “Mexicanas en Hollywood”, Kate del Castillo compartió los proyectos que ha logrado no solo protagonizar en el mercado anglosajón, sino también echar andar por cuenta propia al aventurarse a la faceta de la producción al impulsar su casa productora “Cholawood Productions”, con la que se ha planteado abrir más ofertas laborales a los latinos.

Del Castillo se remontó a sus inicios en la televisión mexicana y cómo logró la consolidación a través de las telenovelas y proyectos que marcaron pauta en el entretenimiento juvenil como “Muchachitas”, siendo este su primer melodrama protagónico y que significaría el inicio de una década interrumpida en la pantalla chica.

Explicó que la decisión de migrar a Estados Unidos fue a raíz de diversos procesos que se cruzaron tanto en su vida personal y la escasez de personajes más complejos que no recurrieran a los clichés, por lo que optó cambiar de residencia y empezar desde cero al apostar por continuar y reforzar su preparación tanto en actuación, escritura y mejorar su inglés.

“Estaba aburrida de hacer lo mismo y yo sabía que yo podía dar más como actriz, hice teatro y varias giras, pero decidí venirme para acá por todas esas circunstancias, para buscar otras cosas, empecé de cero. Aquí nadie sabía quién era yo, pero era muy lindo porque era llegar a una audición y saber que no te conocen y que te den el trabajo es porque realmente les gustó tu trabajo”.

Detalló que uno de los principales retos al tratar de encontrar oportunidades laborales fue el luchar contra los prejuicios que rondaban a los actores de telenovelas y descubrir que la industria del entretenimiento en Estados Unidos era mucho más compleja y diversa.

“En algún momento sí llegué a pensar en tener que regresar –a México- pero no porque yo quisiera, sino porque no tenía dinero ni trabajo. Siempre en mi cabeza estuvo quedarme aquí y no solo como actriz, sino como productora, empezar a hacer otro tipo de cosas (…) fueron varios momentos de decir que me iba a regresar, que vendería todo, pero nunca lo hice. Seguí luchando y con lágrimas de sangre, pero aquí estoy”.

La actriz señaló que el filme “Trade” marcó una nueva etapa en su trayectoria, pues interpretar a “Laura” no solo le permitió demostrar sus habilidades ante la cámara, pues tomó la responsabilidad de comprometerse con la lucha ante el tráfico de personas al conmoverse con la trama de esta producción dirigida por Marco Kreuzpaintner.

Retos personales

Kate del Castillo enfatizó la libertad que se ha procurado para hacer proyectos que realmente la motiven al señalar que:

“Muchas veces siento que uno hace las cosas por lo que los demás quieren, por lo que tus padres y amigos quieren o la sociedad espera de ti. Yo todo lo que he hecho ha sido por darme gusto a mí, para bien o para mal. Yo no me regresé porque creía en mí y quería hacer otro tipo de cosas”.

Bajo esta idea es como al paso de los años y con los momentos complejos que vivió tras estar relacionada con “El Chapo” y ver como sus oportunidades laborales escasearon, es como decide impulsar “I'm OKate”, montaje escénico en el que se burla de ella misma en una narrativa que combina la política, sus experiencias personales y el stand up.

Sobre la serie “La reina del Sur”, Kate adelantó que ya recibió el primer capítulo de esta nueva entrega que retomará a “Teresa Mendoza”. Recalcó que la tercera temporada contará con nuevos escritores para enfocar al personaje hacia un nuevo concepto que no esté relacionado con el narcotráfico.

También charló sobre el proyecto que lleva junto a su padre, el también actor Eric del Castillo, en “Llegó la Revolución, señores”, show protagonizado por su progenitor y que brindará un peculiar recorrido sonoro con corridos mexicanos para recordar a personajes emblemáticos como “Pancho Villa”, así como otros ficticios.

