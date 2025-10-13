Ante Ecuador, la Selección Mexicana no solo deberá de dar un golpe contundente para reivindicarse y superar la goleada por 0-4 que sufrió en manos de Colombia el pasado sábado. Sino que, además, buscará quitarse de encima el dominio bajo el que se encuentra frente a equipos de Conmebol ya que, en los últimos nueve enfrentamientos contra selecciones sudamericanas, el Tricolor sólo registra una victoria.

Desde que Javier Aguirre tomó las riendas del combinado nacional en julio del 2024, México ha retomado terreno en Concacaf, ganando la Copa Oro y recuperando su superioridad ante equipos como Estados Unidos. Sin embargo, fuera de su zona, al Tri le sigue costando hacerse de victorias para demostrar que no es un conjunto capaz de vencer sólo en Norteamérica y Centroamérica.

Previo a que el “Vasco” viviera su tercera etapa como entrenador de la Selección Mexicana, el conjunto tricolor ya arrastraba una importante racha negativa ante escuadras de Sudamérica. Entre noviembre del 2022 y junio del 2024, es decir antes de que llegara Aguirre a la dirección técnica, México sostuvo siete juegos contra selecciones de Conmebol y únicamente pudo derrotar a Bolivia por la mínima diferencia en un encuentro amistoso.

Con Aguirre al frente, el equipo azteca ha jugado contra clubes sudamericanos como Inter de Porto Alegre y River Plate, con saldo de una victoria y una derrota, respectivamente. Mientras que, en su más reciente compromiso ante Colombia, quedaron evidencias una vez más las debilidades que presenta el Tri a escasos ocho meses del Mundial 2026.

No sólo Conmebol, también otras confederaciones

Y es que el problema no es solo contra Conmebol, México se sigue viendo endeble cada que le toca jugar contra equipos que no pertenecen a Concacaf. Bajo la dirección de Aguirre, el Tri ha enfrentado a siete equipos de otras confederaciones fuera del continente americano y ha logrado triunfos ante Nueva Zelanda (3-0), el equipo B de Turquía (1-0) y Arabia Saudita (2-0).

Por el contrario, no vio la misma suerte frente a conjuntos que están por debajo del top 25 del ranking mundial de la FIFA, como Suiza (perdió 2-4), Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2). Además, de que también vivió un encuentro amistoso ante el club español Valencia, mismo que finalizó con empate a dos goles.

Últimos nueve enfrentamientos de México ante selecciones de Conmebol

México 0 – 4 Colombia

Ecuador 0 – 0 México

Venezuela 1 – 0 México

México 2 – 3 Brasil

México 0 – 4 Uruguay

México 1 – 0 Bolivia

México 2 – 3 Colombia

Argentina 2 – 0 México

Colombia 3 – 2 México

México con Javier Aguirre ante selecciones fuera de Concacaf

México 3 – 0 Nueva Zelanda

México 2 – 4 Suiza

México 1 – 0 Turquía

México 2 – 0 Arabia Saudita

México 0 – 0 Japón

México 2 – 2 Corea del Sur

México 0 – 4 Colombia

