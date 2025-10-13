La Máquina es una de las películas que recién entra en la cartelera de cine, la cual ya se puede ver en la sala de cine de tu preferencia.

La Máquina. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Basada en hechos reales, la trama narra la vida de Mark Kerr, una leyenda de las artes marciales mixtas y campeón de la UFC, cuya ferocidad en el octágono contrasta con las batallas personales que enfrenta fuera del ring.

La cinta formó parte de la competencia por el León de Oro del Festival de Venecia, donde ganó el León de Plata a la Mejor Dirección para Benny Safdie (Good Time, Uncut Gems).

La Máquina. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

La Máquina es un retrato poderoso sobre la gloria, la adicción, y el precio de ser el mejor.

La Máquina

(The Smashing Machine)

De Benny Safdie.

Con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten, Paul Lazenby, Whitney Moore.

Estados Unidos, 2025.

XM