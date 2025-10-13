El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, confirmó que la Selección Mexicana de Futbol disputará encuentros amistosos en Centroamérica como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Javier nos pidió organizar partidos en Centroamérica. Quiere jugar en condiciones difíciles, no solo en México y Estados Unidos, sino también buscar partidos en diferentes escenarios. Estaremos informando cuando lo tengamos definido, y lo haremos con jugadores de la Liga MX para tener una mayor concentración”, señaló.

De igual manera, reveló que en marzo tienen en mente encuentros ante equipos europeos, y que cerrarán la actividad en México y Estados Unidos.

“En marzo estamos contemplando que probablemente ambos equipos sean europeos; estamos en las negociaciones finales. Es decir, queremos enfrentarnos a rivales europeos. Y, previo a la Copa del Mundo, también tendremos tres partidos, probablemente dos en México y uno en Estados Unidos, con rivales de altísimo nivel”, agregó.

Al final, dio a conocer que Javier Aguirre solicitó a la Federación Mexicana enfrentarse a rivales del más alto nivel, ya que no desea disputar partidos ante selecciones fáciles.

“Lo que nos ha pedido Javier Aguirre es que no quiere rivales fáciles; quiere preparar a los jugadores para que estén listos para lo que enfrentaremos durante la Copa del Mundo. Están muy enfocados en tener rivales de muy alto nivel y llegar en óptimas condiciones al torneo”, concluyó.

SV