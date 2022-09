A través de sus redes sociales, Eugenio Derbez reapareció ante su público para agradecer las muestras de cariño que le han manifestado, luego de que su esposa Alessandra Rosaldo confirmó que estaba en una situación delicada al accidentarse el hombro y ser intervenido para atender las 15 fracturas que presentó.

Eugenio explicó que ha permanecido alejado de las redes sociales ante el medicamento al que ha estado sujeto y que prácticamente lo han mantenido en reposo y con constantes periodos de sueño.

El actor refirió que las cosas pasan por algo, al señalar cómo ha sobrellevado su accidente y las consecuencias en su salud, indicando que los que le pasó fue por algo y que entiende que en los últimos seis meses estuvo lleno de trabajo, y aunque estuvo en una etapa feliz por las nominación que tuvo el filme “CODA” en los Oscar, y demás proyectos: “me sentía ahogado”, resaltó al considerar que quizá su alma o el universo le pedían detenerse: “aunque se le pasó la mano”, bromeó.

Derbez explicó que a un día de regresar finalmente a su casa fue cuando se accidente, recordando que previamente estaba haciendo actividades de muy alto riesgo, por ejemplo, nadando con cocodrilos, pero que no le había pasado nada, sin embargo, estando en Georgia, su hijo Vadhir Derbez le pidió jugar realidad virtual, y aunque se negó, finalmente accedió y se accidentó de manera “estúpida”.

Añadió que su accidente es común, pues al llegar al hospital le dijeron que era bastante recurrente en quienes juegan realidad virtual. Al estar en una tabla se tropezó, perdió noción de su espacio, “cayó al vació”, pero al tratar de reaccionar no pudo hacerlo al estar confundido por lo que jugaba, cayendo así por escalones en su casa, golpeando su codo con todo su peso, lesionando al húmero, generando una fractura severa.

“Inmediatamente sabía que tenía una fractura múltiple muy seria (…) mis gritos eran tan fuertes, iba en pijama, de ahí no me acuerdo nada, perdí el sentido”, señaló al sentenciar que es indescriptible el dolor que presentó.

“Estuve con el brazo dislocado por toda una semana completa”, refirió al señalar que de ahí comenzó una odisea para su recuperación buscando más opciones médicas para encontrar la mejor solución: “finalmente decidimos hacerlo en Los Ángeles, fue un viaje aterrador de más de 12 horas”, detalló sobre la travesía que hizo en avión y carretera.

“El especialista en hombros fracturados me dijo que no me podían operar, porque la lesión era tan seria, que me tenían que reconstruir el brazo (…) fueron 15 o más fracturas en general”, recordó sobre los posibles escenarios que le presentaron para poder reconstruir su hombro.

Acompañado por su esposa Ale Rossaldo, Eugenio Derbez transmitió en vivo dialogando con su público, y enseñó parte de las placas con los 14 tornillos que le fueron colocados en el hombro.

Indicó que de momento no se encuentra del todo con ánimos para responder todos los deseos de sanación por parte del público y conmovido, confesó que el accidente lo ha sensibilizado, bromeando también los desafíos que ha presentado al estar inmovilizado de su brazo derecho, pues siendo su brazo de comando, ha tenido que aprender a solucionar actividades cotidianas con el brazo izquierdo, en su caso.

