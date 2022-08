El actor y productor mexicano Eugenio Derbez sufrió un accidente que lo tiene en un estado de salud delicado, pues tuvo lesiones serias, según dio a conocer su esposa la actriz y cantante Alessandra Rosaldo en un comunicado oficial a través de Instagram.

El también comediante tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y tendrá una recuperación lenta y prolongada.

“En las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, mas no compromete su salud”, detalló en el documento.

Refirió que tendrá que someterse a terapias de rehabilitación.

“En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo”

Sin embargo, dijo confiar en que todo saldrá bien y se mejorará pronto.

“Sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará pronto”.

¿Qué pasará con la serie de "Acapulco"?

Apenas el 26 de agosto se había confirmado que la segunda temporada de la exitosa serie de comedia bilingüe "Acapulco", protagonizada y producida por Eugenio Derbez, vuelve el próximo viernes 21 de octubre de 2022. Se estrena una nueva temporada que será de dos episodios, y se preveía que cada viernes se estrenara otro.

Esta segunda temporada continúa justo después del desenlace de la primera, contando la historia de Máximo Gallardo, un veinteañero cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida en el hotel más popular de Acapulco, "Las Colinas". En 1985, Máximo deberá lidiar problemas inesperados en el hotel y en su casa, un nuevo interés amoroso que podría rivalizar con la chica de sus sueños.

Producida por Lionsgate Television, "Acapulco" está inspirada en el éxito de taquilla de 3Pas Studios y Pantelion Films "How to Be A Latin Lover" (2017), y es producido para Apple por Lionsgate Television, 3Pas Studios, Zihuatanejo Productions y The Tannenbaum Company.