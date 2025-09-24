Las lluvias regresan al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) , luego de días de ausencia. Aquí el pronóstico del clima y todo sobre las precipitaciones para el jueves 25 de septiembre:

La probabilidad de lluvias en Guadalajara este jueves es del 70 por ciento . Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso por la tarde .

Este día se verán principalmente cielos cubiertos en Guadalajara, aunque se esperan por la tarde, informó Meteored. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 29 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de oeste, con rachas que podrán llegar hasta 41 km/h por la tarde.

Lluvia en Guadalajara

02:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 19 °C 05:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 17 °C 11:00 horas Parcialmente nuboso 24 °C 17:00 horas Tormenta (50% de probabilidad de lluvia) 26 °C 20:00 horas Tormenta (30% de probabilidad de lluvia) 19 °C

Las lluvias se presentarán desde la madrugada del jueves, alrededor de las 02:00 horas . Por la tarde, se esperan tormentas a las 05:00 pm y por la noche, aunque ligeramente menos probable .

Clima nacional del jueves 25 al sábado 27 de septiembre de 2025

El huracán “Narda” se alejará gradualmente de México, sin embargo, sus desprendimientos nubosos se extenderán sobre el occidente del país y la península de Baja California, mantendrá el viento fuerte, oleaje elevado y chubascos con lluvias fuertes en dichas regiones.

Durante el periodo de pronóstico:

La onda tropical núm. 34 recorrerá el sur y occidente del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, divergencia y el ingreso de humedad de ambos océanos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, incluido el centro de México.

Mientras que la vaguada en altura sobre la península de Yucatán, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en dicha región.

El sistema frontal se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del territorio nacional; mantendrán las condiciones para lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además, se prevé viento con rachas de 40 a 60 km/h y un descenso de la temperatura en las entidades mencionadas. El frente se desplazará sobre el golfo de México, dejando de afectar al país durante el sábado.

A su vez, el monzón mexicano generará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste de la República Mexicana, siendo puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

