Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendieron un choque con volcadura sobre prolongación Alcalde a la altura de Periférico en la colonia Hogares del Batán.

Los oficiales informaron que no se reportan personas lesionadas. El incidente fue atendido por oficiales de la Base 3, quienes tras evaluar la escena y descartar riesgos derivaron la atención del choque a la Policía Vial Jalisco.

Al momento, el vehículo fue movido hasta dejar habilitado un carril para la circulación. Se recomienda a las personas que circulen por la zona conducir con precaución y atender a los agentes operativos en sitio.

En momentos más información...

OB