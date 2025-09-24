El peso mexicano se depreció frente al dólar la mañana de este miércoles 24 de septiembre. El tipo de cambio de dólar estadounidense a unidades mexicanas cotiza en $18.41 pesos por billete. Esto representa un retroceso del 0.38 por ciento con respecto al cierre del dpua de ayer.

De acuerdo con analistas de Monex, el peso se habría visto afectado por un repunte del dólar luego de que los inversores se encuentren a la espera de conocer el reporte de inflación PCE (al consumidor) en Estados Unidos. En ese sentido, la moneda estadounidense muestra un avance del 0.55% frente a una canasta de monedas.

El repunte del dólar se ve reflejado en el seguimiento que hace Bloomberg a 16 divisas de mercados emergentes. El grupo completo muestra pérdidas frente a la divisa estadounidense la mañana de este miércoles.

Pese a la pérdida del día de hoy, el peso mexicano suma casi dos semanas con variaciones mínimas.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio FIX establecido por el Banco de México (Banxico) se ubica en los 18.3232 pesos por dólar para las acciones financieras que se realicen este miércoles 24 de septiembre.

Tipo de cambio del dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banco Azteca 17.15 18.79 BBVA Bancomer 17.49 18.62 Banorte 17.10 18.70 Banamex 17.75 18.77 Scotiabank 16.30 19.20

Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

