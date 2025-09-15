A lo largo de dos décadas de carrera, Ximena Sariñana ha vivido los altibajos de la industria musical: desde los primeros intercambios digitales en Napster y MySpace, hasta la era del streaming y las giras cada vez más costosas. Hoy, con la madurez que da la experiencia, la cantante y actriz reconoce que sostenerse en el mundo artístico no es tarea sencilla, aunque asegura que lo que la mantiene en pie es la pasión por hacer música con honestidad.

“Estamos viviendo un momento sumamente extraño en donde cada vez recibes menos, pareciera que la música no vale nada. Cada vez es más difícil girar: es muy caro, complicado, hay muchísima oferta de conciertos, no es nada fácil”, admite Sariñana, quien debutó a mediados de los años 2000 y desde entonces se ha convertido en una de las voces más singulares de la escena alternativa mexicana.

Lejos de caer en el desánimo, la intérprete se aferra a lo que ella llama “las cosas simples”, título de su nuevo EP y también filosofía de vida.

“Llevo una carrera de más de 20 años en la música y me ha tocado vivir de todo: ver este ir y venir. Desde Napster, LimeWire y MySpace, las plataformas y las discográficas… creo que todo es medio cíclico y aquí estoy. Seguiré tratando de hacer música de mucha calidad y encontrar la manera de seguir existiendo”, señala.



Desafíos y resiliencia

Sariñana también reflexiona sobre las dificultades que ha enfrentado por ser mujer en una industria dominada históricamente por hombres, un panorama que -afirma- ha cambiado de forma significativa en los últimos años.

“Mantener una carrera así de larga es difícil, porque requiere mucha estamina, mucha resiliencia; levantarse después de malas noticias o después de que a algún lanzamiento no le vaya bien; crisis, pandemias y seguirse reinventando. Sobre todo, seguir teniendo ese amor por lo que uno hace, que la música siga siendo algo que te dé más de lo que te pide”, asegura con convicción.

Ese aprendizaje constante se refleja en su manera de encarar cada proyecto. Para ella, cada nuevo lanzamiento implica volver a empezar, enfrentarse a un público exigente y a un mercado que cambia de forma vertiginosa, pero siempre con la premisa de no perder su autenticidad.

“No es igual”, un himno de aceptación

Su más reciente sencillo, “No es igual”, es un ejemplo de la transparencia artística que la caracteriza. La canción, que servirá como adelanto del EP “Las cosas simples”, habla de la importancia de aceptarse y ser aceptado sin máscaras.

“Habla sobre pedirle a la persona con la que estás que te acepte tal y como eres, que no trate de cambiarte o hacerte sentir menos por lo que eres y por tus defectos. Es un poco como decir: ‘sé que, si yo no estuviera en tu vida, tu vida no sería igual’. Esta canción es muy transparente”, comparte la artista.

El tema, con su tono íntimo y emocional, busca conectar con quienes atraviesan procesos de autoafirmación y confianza personal, valores que Sariñana ha defendido tanto en su música como en su trayectoria pública.

El Universal

La gira “Existencia Kamikaze”

El estreno de “Las cosas simples” no llegará solo a plataformas digitales, sino que se vivirá en vivo a través de la gira Existencia Kamikaze. Este tour, que promete un recorrido sonoro por distintos momentos de su carrera, arrancará el 14 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México y continuará el 27 del mismo mes en el Showcenter Complex de Monterrey.

CT