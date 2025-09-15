La edición 77 de los Premios Emmy celebrada ayer en Los Ángeles dejó sobre el escenario historias inolvidables, con triunfos que marcaron récords históricos, primeras victorias y momentos cargados de emoción. La gala reunió a las estrellas y producciones más destacadas de la televisión del último año, consolidando la relevancia de la pequeña pantalla como espacio de innovación, talento y diversidad narrativa.

En el terreno de la comedia, “The Studio” se coronó como Mejor serie de comedia, superando a competidoras de gran peso como “The Bear”, “Hacks”, “Nobody Want This”, “Only Murders in the Building”, “Abbott Elementary”, “Shrinking” y “What We Do in the Shadows”. La producción de Apple TV+, protagonizada y cocreada por Seth Rogen, alcanzó un récord impresionante con 13 galardones, incluyendo premios por Actuación, Dirección y Guion.

Rogen compartió los Emmy de dirección y escritura con su colaborador habitual Evan Goldberg, y expresó su sorpresa ante la hazaña: “Nunca he ganado nada en mi vida”.

La primera temporada de “The Studio” se consolidó desde el inicio como un fenómeno, gracias a la combinación de humor inteligente, sátira sobre la industria cinematográfica y personajes entrañables. La victoria de Rogen en la categoría de Mejor actor en comedia, junto a los premios técnicos y creativos obtenidos durante la ceremonia de los Emmy de las Artes Creativas el fin de semana anterior, convirtió a la serie en la gran protagonista de la comedia televisiva en 2025.

En el terreno del drama limitado, “Adolescence”, el thriller psicológico de Netflix, acaparó la atención y los aplausos de la noche al llevarse cuatro Emmy. La serie narra la historia de un adolescente británico de 13 años acusado de asesinato, explorando no solo el crimen, sino también los conflictos familiares, los traumas y las tensiones sociales que lo rodean. La producción se destacó por su estilo visual innovador, con episodios filmados en un único plano secuencia que intensifica la tensión dramática y la inmersión del espectador.

Entre las victorias de “Adolescence”, la más destacada fue la de Owen Cooper, quien se convirtió en el ganador más joven en más de 40 años al recibir el Emmy a Mejor actor de reparto. En su emotivo discurso, Cooper recordó sus inicios y la importancia de la dedicación: “Honestamente, cuando comencé estas clases de teatro hace un par de años, no esperaba estar siquiera en Estados Unidos, y mucho menos aquí… si te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa”. La joven promesa se convirtió en un ejemplo de perseverancia para la nueva generación de actores.

Erin Doherty ganó el Emmy a Mejor actriz de reparto en serie limitada, destacando su papel como terapeuta junto a Cooper, mientras que Cristin Milioti se llevó la estatuilla a Mejor actriz en serie limitada por “The Penguin”, producción de HBO que forma parte del universo de Batman y que también brilló durante la ceremonia de los Emmy de las Artes Creativas. Estas victorias subrayan la diversidad de géneros y narrativas que la televisión actual ha logrado explorar con éxito.

En drama, “The Pitt” de HBO Max fue reconocida como Mejor serie de drama, retratando los desafíos y la presión que enfrentan los trabajadores sanitarios en Estados Unidos. La producción, que combina realismo y narrativa emotiva, fue celebrada por la crítica y el público, y permitió a Katherine LaNasa llevarse el Emmy a mejor actriz de reparto en drama, en un reconocimiento que sorprendió y emocionó a la audiencia: “Estoy tan orgullosa y honrada”, dijo desde el escenario.

La sátira corporativa de Apple TV+, “Severance”, también tuvo su espacio de gloria. Britt Lower ganó su primer Emmy como Mejor actriz en drama, mientras que Tramell Tillman obtuvo su primer reconocimiento como Mejor actor de reparto en drama, en una ceremonia donde las sorpresas y primeras victorias marcaron la pauta. Tillman rindió un emotivo homenaje a su madre desde el escenario, recordando la importancia del apoyo familiar en la carrera artística.

En comedia, Jean Smart amplió su récord como la mujer de mayor edad en ganar en la categoría de Actuación con “Hacks”, mientras que Hannah Einbinder se llevó su primer Emmy como Mejor actriz de reparto en comedia, combinando humor y polémica en su discurso al insultar a ICE y pedir por la libertad para Palestina.

Por su parte, Jeff Hiller sorprendió al obtener el premio a Mejor actor de reparto en comedia por “Somebody Somewhere”, superando a favoritos como Ike Barinholtz de “The Studio”.

Seth Rogen acaparó los trofeos en la categoría de Comedia, incluyendo los de de Mejor actor y Serie en dicha categoría por “The Studio”. AFP

Más allá de los premios y los récords, la ceremonia tuvo un momento de profunda emoción con el segmento In Memoriam, presentado por Phylicia Rashad. Durante este tributo se recordaron a los profesionales de la televisión que fallecieron en el último año, incluyendo a Malcolm-Jamal Warner, conocido por interpretar a Theo en “La hora de Bill Cosby”, quien murió a los 54 años en un accidente de buceo.

El homenaje estuvo acompañado por la actuación musical de Lainey Wilson y Vince Gill, quienes interpretaron “Go Rest High on That Mountain” mientras desfilaban los retratos de las figuras fallecidas. Entre los recordados se encontraron el cineasta David Lynch, cocreador de “Twin Peaks”; músicos como Quincy Jones y Ozzy Osbourne; y el compositor Mark Snow, responsable del emblemático tema de “Expediente X”. También se rindió homenaje a numerosos actores y actrices que dejaron una huella imborrable en la televisión, como Michelle Trachtenberg, Maggie Smith, John Amos, George Wendt, Loretta Swit, Richard Chamberlain, Julian McMahon y Teri Garr, entre otros.

Una edición altamente competida

Serie de comedia: “The Studio”.

Serie de drama: “The Pitt”.

Serie limitada: “Adolescence”.

Actor en una serie de comedia: Seth Rogen (“The Studio”).

Actriz en una serie de comedia: Jean Smart (“Hacks”).

Actor en una serie de drama: Noah Wyle (“The Pitt”).

Actriz en una serie de drama: Britt Lower (“Severance”).

Actor en una serie limitada: Stephen Graham (“Adolescence”).

Actriz en una serie limitada: Cristin Milioti (“The Penguin”).

Actriz secundaria en una serie de comedia: Hannah Einbinder (“Hacks”).

Actor secundario en una serie de comedia: Jeff Hiller (“Somebody Somewhere”).

Actriz secundaria en una serie dramática: Katherine LaNasa (“The Pitt”).

Actor secundario en una serie dramática: Tramell Tillman (“Severance”).

Actor secundario en una serie limitada: Owen Cooper (“Adolescence”).

Actriz secundaria en una serie limitada: Erin Doherty (“Adolescence”).

