Entre risas y locuras con Consuelo Duval

La comedia es el género que arropó a Consuelo Duval desde que la conocimos en “Otro Rollo” con Adal Ramones y después en “La hora pico” o “La Familia P. Luche”, sin embargo es una actriz todoterreno que lo mismo hace teatro que televisión. Actualmente la podemos ver en “Netas divinas”, pero ahora está tomando más retos en su carrera, con un programa nuevo a través de la señal de Comedy Central que se estrena el próximo 23 de enero y el lanzamiento de la cinta “Todas caen”.

“Creo que (el estreno) es en este año, es una película con Omar Chaparro y Martha Higareda que se llama ‘Todas caen’. Martha fue quien me dio la oportunidad, es un personaje chiquito, pero muy divertido, me la pasé muy bien, trabajar con ellos es un goce, también estuvo Claudia Álvarez, me enamoré de ‘El Diablito’… y así hartas cosas”. A partir de esta experiencia, Consuelo señala que le están llegando nuevos proyectos enfocados en cine.

“Me están llegando, los estoy leyendo y me están emocionando mucho, creo que el cine ya por fin me dio la oportunidad de entrar, vio que lo respeté y ya me dijo: ‘quédate aquí chamaquita’. Soy una traumadita, pero no estaba en mis planes. Mi locura, así de que me quiero morir, es en un escenario de teatro, a mí me lo mencionas y se me eleva el alma, brinco y salto, el contacto directo con el público, escuchar sus respiraciones, ver su caritas y escuchar sus aplausos, eso me vuelve loca. Y en el cine o la televisión no tienes la oportunidad de ver sus reacciones, es hasta después que te enteras, pero ha sido una grata experiencia el cine y creo que sí me voy a quedar de novia con él”.

Sobre su programa “Bar Central” que llega este miércoles 23 de enero a las 22:30 horas, señala, “tengo tres invitados standuperos cada noche y platicamos de cosas de la vida, del sexo, del amor, de la pareja, de política, de la infancia, está muy divertido, aprendo muchísimo y todo esto es con el hilo conductor que es la comedia”. Sus primeros invitados serán Mónica Escobedo, Gloria Rodríguez, Cacho Cantú, Charly Barrientos y muchos más.

Y es que ahora que Consuelo también está más cercana del público femenino con “Netas divinas”, la conexión se vuelve más especial. “Es hermoso, me encanta porque lo hago desde el corazón, es mi historia, yo no puedo hablar de nadie que no conozca, hablo de mí y de lo que he vivido, y me encanta que otras mujeres se sientan inspiradas y sepan que sí se puede ser mamá sin un hombre, que sí se puede salir adelante cuando tienes un sueño. Y que el sentido del humor es básico en tu vida, sino lo ves así ya te fregaste”.

Señala la actriz que cuando se habla desde el corazón, todo llega directo ahí mismo, “y cuando eres falso, la gente se da cuenta”.

Viene al Teatro Galerías

El próximo 9 de febrero en el Teatro Galerías a las 18:00 y 21:30 horas, se presentarán Consuelo y Adrián Uribe con la puesta en escena “EnPAREJAdos”. Los precios de los boletos van de los $400 a los $750 pesos. Explica la actriz que el año pasado ella y Uribe estuvieron recorriendo Estados Unidos con el montaje y ahora comienza la gira en México, empezando por Guadalajara. La trama aborda las relaciones de pareja, sin embargo en algún momento de su desarrollo, saldrán sus personajes de “El Vitor” y “Nacaranda”, todos los demás roles que interpretan son sorpresa.

“¿Quién no ha vivido en algún momento de su vida el tema de la pareja? Y todas estas manías que tenemos las mujeres y las manías que tienen los hombres, pero todo visto desde un lado muy divertido; el público se espejea, se carcajea y se dan unos codazos que Dios guarde la hora. Es un honor para mí trabajar con Adrián, que además de ser un compañero extraordinario, es un amigo de muchos años, entrañable”. Comparte que tanto ella como Adrián, disfrutan mucho esta puesta en escena.

“Hicimos todo octubre, noviembre y diciembre del 2018 para llenar toda la agenda del 2019. Y estuvimos por todo Estados Unidos: San Francisco, McAllen, San Antonio, Anaheim, Los Ángeles, un chorro de lugares y ahora la primera plaza que pisamos en nuestra tierra bendita, es ni más ni menos que la tierra de los mariachis”. Explica Consuelo, que en esta trama, todas las parejas se sentirán identificadas, no importando su orientación sexual.

En ese sentido, de cómo hoy se relacionan las parejas, dice Consuelo que a ella le causa conflicto el tema del celular. “De repente ya las chavitas traen al novio en el celular al mismo tiempo que lo traen agarrado de la mano. Me preocupa mucho que las relaciones humanas se estén perdiendo por culpa del celular. Estás en un restaurante y ves a toda la familia con el teléfono, eso es un problema grande. Pero también nos está dando mucho miedo decir ‘te quiero’, que te rompan el corazón, pero todo es un riesgo”, finaliza.