En cuarentena "No rompo tus fotos"

El cantautor mexicano Juan Solo le ha tomado el lado positivo a esta cuarentena gracias al regalo más preciado que tiene, su hija Emma, quien hoy jueves 9 de abril cumple siete meses de vida. Y la felicidad es doble porque hoy también es el lanzamiento de su tercer sencillo “No rompo tus fotos”, una balada poderosa coescrita con Carla Merchant y producida por los 3KMKZ. Este tema se publica luego de haber lanzado los temas “A prueba de ti” y “Tú me gustas más”, que han sido más rítmicos, apegados a las tendencias actuales.

Expresa que con respecto a la contingencia a causa del coronavirus, “lo que no puede parar es el arte, la música, que al final es lo que nos va a salvar y nos hará más llevaderos estos momentos.

Estoy estrenando la canción ‘No rompo tus fotos’, a las 19:00 sale el video y a las 20:00 horas sale la canción en plataformas digitales. Es una balada romántica de desamor que ya me hacía falta cantar, vengo de dos sencillos antes que son más alegres y ésta es totalmente una balada corta venas, tocará fibras importantes, es mi tercer sencillo de la mano de Universal Music”, comparte.

Señala que el reto para él durante estos días de cuarentena ha sido no perder la actitud.

“Evidentemente no es que yo todos los días esté ‘high’, de momento sí me preocupo y me pregunto qué vamos a hacer en unos meses, porque no veo que esto se vaya a solucionar dentro de un mes y eso es lo que a veces me golpea. Pero de lo que sí he tenido evidencia durante toda mi carrera, es que yo soy alguien echado para adelante, siempre estoy tratando de proponer. A nivel personal, me la estoy pasando súper bien porque hace siete meses me convertí en papá por primera vez y estoy teniendo todo el tiempo del mundo para disfrutar de mi hija”.

Por otro lado, dice que a nivel musical, es su deber tratar de aportar a la gente lo que ha creado durante estos meses, “porque en este momento la música puede ser algo que nos levante el ánimo y que nos traiga no solo recuerdos bonitos, sino que nos permita salir adelante con estos días que a lo mejor nos cuestan más trabajo emocionalmente”.

Los miércoles Juan Solo hace fiestas de karaoke a través de su cuenta de Instagram (@soyjuansolo), donde invita a sus amigos a cantar. Además, por estos días está aprendiendo portugués, señala que la música en este idioma le apasiona, también está haciendo ejercicio y espera pronto regresar a jugar futbol.

Juan confiesa que al terminar esta contingencia lo primero que hará será ir a comer sushi, risotto y pozole. Y sobre todo hacer un concierto más en forma, de manera virtual, más allá de los miércoles de karaoke, señala que de hacerse, buscaría la manera de que se generara una causa, por ejemplo, es de su interés reunir material médico para los doctores y enfermeras que están atendiendo a los pacientes con COVID-19, pues se están enfermando al estar ejerciendo su oficio que es crucial en estos momentos.

