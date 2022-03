El viaje épico de Love Of Lesbian hace escala en Guadalajara

La banda originaria de Barcelona, Love Of Lesbian, se presentó la noche del viernes en el Teatro Diana para presentar las canciones de su reciente disco “V.E.H.N.”, álbum que publicaron en abril del año pasado en pleno auge de la pandemia. Sin embargo, ahora el panorama es otro, llegan a la Perla Tapatía sin medidas de seguridad restrictivas, salvo el uso de cubrebocas.

La alineación convocó a 2 mil 300 personas, la mayoría un público juvenil que coreó todas sus canciones, tanto las del reciente material como los clásicos que no pueden faltar. La velada de hecho abrió poco después de las 20:30 horas con “Viaje épico hacia la nada”, tema que abreviadamente, le da nombre al álbum.

La banda se presentó en la ciudad a horas de tocar también en el Vive Latino, su participación en este festival de rock será el domingo 20 de marzo en la Ciudad de México.

El siguiente tema que tocaron fue “Bajo el volcán”. “Será una noche mágica e histórica”, le dijo Santi Balmes a la audiencia, recordando que la última vez que estuvieron en la ciudad pensaron que pronto regresarían, pero en el inter se atravesó la pandemia desatándose la crisis sanitaria. “Gracias Guadalajara por hacer este viaje, ojalá sean muchas más 'Noches reversibles'”, confesó Santi y enseguida sonó este tema.

La banda contó al público que venir a México es como llenarse de vitaminas, pues para ellos como europeos es sentir un contraste de emociones y de colores. Luego llegó el turno de tocar “El Sur”, canción que originalmente es una colaboración con Enrique Bunbury.

Love Of Lesbian agradeció al público que vino de otras ciudades a verlos, señalado que están conectados y vinculados por la música. Otro temas que también sonaron fueron “El mundo”, “Escuela danza aérea”, “Segundo asalto” y “Domingo astromántico”, este tema, resaltó la banda, tienen tiempo sin tocarlo en España. Y también hubo espacio para escuchar “Sesenta memorias perdidas”.

Previo a su presentación en el Teatro Diana, el pasado jueves por la tarde los integrantes de Love Of Lesbian tuvieron un encuentro con los medios, donde resaltaron que su reciente disco aún tiene mucho por dar, pero que en el transcurso de este año regresarán al estudio de grabación. Además, después estar con la prensa tuvieron un convivio con sus fans.

El concierto de Love Of Lesbian continuó con piezas como “I.M.T.”, “Cuando no me ves”, “Belice” e “Incendios”. Sin duda una gran velada donde no podían faltar temas como “Allí donde solíamos gritar”, “Los irrompibles” y “Oniria e insomnia”, entre otras.