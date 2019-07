El pop de los 80 está lleno de Mentiras

Para quienes se “cortan” las venas con hojas de lechuga cada vez que escuchan las baladas intensas de los años 80, el grupo Mentiras conformado por Daniela, Yuri, Lupita, Dulce y Emmanuel, promete una velada de amor y desamor, de rompe y rasga el próximo jueves 26 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Diana a través de un concierto donde estarán interpretando temas como: “El me mintió”, “Ese hombre no se toca”, “Cuando baja la marea”, “Mala noche no”, entre otras más.

Y que no haya confusiones, esta es una agrupación real, no es la puesta en escena “Mentiras el musical” -aunque los integrantes sí participaron en dicha obra-, pues este montaje en realidad fue basado en la vida de estos cinco personajes. “Lo que la gente va a ver en el Teatro Diana es un concierto de dos horas con canciones emblemáticas de los años 80. Mucha gente piensa que a lo mejor van a ir a escuchar los mismos temas que están en el musical que muchos ya vieron, pero la verdad es que aquí es una cosa diferente, aquí no hay guion, es completamente un espectáculo nuevo y lo interesante es que tendremos más oportunidad de hablar de quiénes somos, de lo que pasó después de la obra de teatro”, comparte Emmanuel en entrevista.

El cantante explica que el espectáculo es para toda la familia, “nos emociona mucho ver que luego hay grupitos de chavos adolecentes, porque aunque tenemos público que sí vivió la década de los 80, nos gusta saber que tenemos una audiencia joven a la que le estamos compartiendo un mensaje de amor, porque la música ochentera es trascendente, las letras tienen un propósito mucho más profundo de lo que ahorita tenemos en la industria. Para nosotros esta es una oportunidad muy bonita de cantar estos temas, de regalarle a la gente estos sentimientos”.

Además, con el éxito de la obra musical y ahora como concepto sonoro, Daniela, Yuri, Lupita, Dulce y Emmanuel se han vuelto personajes inolvidables para la audiencia nacional, después de más de 10 años son referentes de la cultura pop mexicana: “Nunca pensamos que nuestras vidas fueran algo de presumir, yo era secretaria bilingüe, la señora Daniela era ama de casa y no sabíamos que ahora seríamos estrellas de rock, la verdad yo estoy bien agradecida con la gente que nos detiene en la calle y nos pide una foto, les damos las gracias de que nos hayan abierto sus corazones, porque sí, como personas no nos ubicaban, pero a partir de la obra de teatro nos conocieron más y aunque ya se saben nuestro trapos sucios, pues ya ni modo”, explica Lupita.

Daniela puntualiza que durante el show del 26 de septiembre, los tapatíos los verán con vestuario más espectacular, mientras que las canciones tendrán nuevos arreglos. “Lo que van a ver y escuchar es completamente distinto a lo que conocen de estas canciones ochenteras, porque temas que estaban acostumbrados a oír en una sola voz, ahora los escucharán en duetos, tríos o todos juntos. Es muy interesante porque tenemos un proyecto multifacético, además en la parte visual tenemos muchos cambios de vestuario, es un show muy colorido, con pantallas y una gran iluminación”.

Finalmente, Dulce comparte que vienen muchas sorpresas que se están cocinando; por ejemplo, la producción de un disco, “iniciamos la gira en Guadalajara y Monterrey, pero lo nuevo lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales personales o del grupo”. Dulce no quiso ahondar sobre la propuesta que tendrá el álbum que preparan porque aún no hay nada definido, “seguimos en pláticas todavía con Bobo Producciones y la disquera que nos va a firmar. Entonces, serán cosas que se irán revelando poco a poco”.

Agéndalo

Jueves 26 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Diana. Boletos de $450 a mil 200 pesos. De venta en taquillas y al sistema Ticketmaster.