Yolanda Andrade se casó con una mujer muy famosa

Yolanda Andrade confirmó que se casó en secreto, sin embargo, no reveló el nombre de la persona con la que llevó acabo el simbólico enlace porque es una mujer famosa.

Luego de que Monserrat Oliver utilizara sus redes sociales para "ventanear" a su amiga y expareja, la conductora tuvo que dar la cara y confirmar dicha revelación. "Este es un asunto que le dije a Monserrat que borrara, no lo borró, no importa, ya se enteraron todos. Pues sí fue un gran momento, muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona.

"Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella, porque ella es una figura pública y es muy famosa y entonces yo no puedo decir 'ay, fulana' si a ella no le he preguntado", comentó ante las cámaras del programa "Ventaneando".

Andrade, quien se casó en Ámsterdam, titubeó un poco cuando se le cuestionó el cómo recordaba dicho momento a lo que contestó que el lugar sí fue especial. "Es que la quiero mucho, pero ni modo que ande paseando una fotos de ella conmigo de ese lugar.... Si lo digo sería una imprudencia, en una de esas me agarran descuidada y les digo, pero prefiero preguntar, porque si no se me hace como muy irrespetuosa abriendo la boca.

"Pero sí me casé en Ámsterdam, me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico muy bonito, estábamos las dos en una etapa muy enamoradas y ojalá que, si ella me autoriza decirlo, pues algún día. Y creo que hay fotos y video...", explicó.

La conductora aseguró que ese momento fue muy bello y que fue un detalle muy personal en su vida el que se ha revelado. "Es más, si nos divorciamos, regresamos al mismo lugar y no quiero que me la ceben, porque capaz y una de esas hay boda de plata", bromeó Andrade.

jb