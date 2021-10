"El Juego del Calamar" dispara ventas de un modelo de tenis Vans ¿De cuál se trata?

"El Juego del Calamar" se ha posicionado como la serie favorita de Netflix, pero su gran impacto no se ha remitido solo a la plataforma de contenido visual, sino que ha ido mucho más, al mundo de la moda, al colocar un modelo de tenis Vans entre los más vendidos.

Se trata del modelo clásico de estilo retro sin cordones de color blanco, uno de los más populares de la marca Vans y que es portado por los personajes que disputan el premio en la serie coranea "El Juego del Calamar".

De acuerdo al sitio de ventas The Sole Supplier, del Reino Unido, la venta del calzado slip-on blanco de Vans han tenido un incremento del 7,800% en las últimas semanas desde el debut de "El Juego del Calamar".

Ahora los amantes de la serie quieren portar los mismos zapatos de la serie, quizás ante la celebración próxima de Halloween.

Los tenis Vans son un diseño atemporal de la marca, de la colección "Off the wall". Tiene un forro de algodón perforado y, según sus vendedores, proporciona una comodidad excelente debido a que no tiene cordones, por lo que es muy sencillo ponértelos y quitártelos con facilidad.

"El Juego del Calamar" se perfila como la serie más exitosa de Netflix de todos los tiempos.

