"El Juego del Calamar": Acusan de plagio a la polémica serie de Netflix; su creador responde

Cuando una producción se vuelve exitosa es normal que existan ciertas críticas hacia ésta, y la polémica serie de Netflix “El Juego del Calamar” no fue la excepción, pues muchos acusan a su creador Dong-hyuk de plagiar ideas de “As the Gods Will” (2014) para su serie.

Ante esto, Dong-hyuk se defendió y dijo que él empezó a planear “El Juego del Calamar” desde 2008 y escribió el guion en 2009, por lo que las similitudes que señalan los internautas son “meras coincidencias”, dijo.

“Nadie le ha copiado a nadie”, agregó. “No quiero reclamar la propiedad de la historia, pero sí tengo que decirlo, diré que yo lo hice antes”.

Aunque Dong-hyuk reconoció que hay un parecido entre “El Juego del Calamar” y “As the Gods Will” de Akeji Fujimura, durante el primer juego; no obstante, no hay alguna otra similitud a partir de allí.

As the Gods Will �� Squid Game pic.twitter.com/Yk3RDthme4 — zam �� (@zammz7) September 20, 2021

No es la primera polémica a la que se enfrenta “El Juego del Calamar”, pues desde su estreno en Netflix a mediados de septiembre, la serie ha recibido denuncias por parte de un usuario que pidió retirar el número telefónico que aparece en la producción, ya que ha recibido múltiples molestias.

"El Juego del Calamar", un éxito para Netflix

Se estima que "El Juego del Calamar" podría convertirse en la serie más exitosa de Netflix, al tratarse de un contenido en un idioma distinto al inglés en posicionarse como la más vista.

De acuerdo con el portal Cnet.com si Ted Sarandos —coCEO de Netflix— utilizó la métrica usual para estas declaraciones sobre la popularidad del show —que consiste en contar cuántas personas ven un título por al menos dos minutos en los primeros 28 días del estreno—"El Juego del Calamar" superaría a "Bridgerton" como la serie más popular y a "Lupin" como la más vista en un idioma que no es el inglés.

"El Juego del Calamar": ¿Habrá segunda temporada de la serie de Netflix?

De acuerdo con el director y guionista de “El Juego del Calamar”, Hwang Dong-hyuk, no planea por el momento el proceso de una secuela en Netflix, debido a que la producción fue un proceso largo y estresante, según reveló a Variety.

“No soy muy bueno en el trabajo en equipo”. dijo Hwang al medio especializado.

Por lo tanto, al menos por estos próximos meses no veremos en Netflix una secuela de “El Juego del Calamar”. Sin embargo, esto no significa que no se esté pensando ya en la continuación del proyecto pues Hwang considera que si existiera una secuela, no lo haría solo.

“Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados”, finalizó.

