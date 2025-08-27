La miniserie de HBO Max con Kate Winslet que tiene 5 episodios y puedes ver en una tarde

“Mildred Pierce", la producción de 2011 protagonizada por Kate Winslet, se ha posicionado este agosto entre los títulos más vistos en streaming.

El drama, dirigido por Todd Haynes y basado en la novela homónima de James M. Cain, fue celebrado por la crítica en su estreno , aunque en su momento no logró gran alcance entre la audiencia.

Te recomendamos: Esta miniserie de Disney te hará reír y llorar con sus capítulos de 30 minutos

Con apenas cinco episodios, la miniserie destaca por la solidez de su guión y las actuaciones de su elenco, donde brillan Winslet y Guy Pearce, la calidad del proyecto fue tal que incluso Stephen King elogió la interpretación de la actriz principal poco después de su lanzamiento. Hoy, mantiene una aprobación del 81% en Rotten Tomatoes.

Catorce años después de su debut en HBO, “Mildred Pierce” resurge como uno de los redescubrimientos más valorados en el catálogo actual de HBO Max, conquistando a nuevas generaciones de espectadores.

¿De qué trata?

La historia se centra en Mildred (Winslet), una mujer que, tras separarse de su esposo en plena Gran Depresión, decide levantar su propio negocio para sacar adelante a su familia, sin embargo, la relación con su hija Veda (Evan Rachel Wood), marcada por la ambición y el desprecio, se convierte en el gran desafío de su vida.

Con un guión que recupera la esencia de la novela original, la miniserie profundiza en los conflictos familiares, el sacrificio y la resiliencia de una madre en tiempos adversos, al tiempo que deslumbra con su cuidada ambientación y la complejidad de sus personajes.

Lee también: Los dos estrenos imperdibles de Cinépolis este 28 de agosto

NA