Esperan más de 90 mil asistentes al Grito de Independencia

El Gobierno del Estado, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento, informó que ofrecerá este espectáculo en Paseo Fray Antonio Alcalde, en el Centro Histórico tapatío

Por: Jorge Velazco

Para celebrar la noche más mexicana del año, Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, cantantes de música regional mexicana, encabezarán la celebración de "El Grito Al Estilo Jalisco" el próximo 15 de septiembre.

El Gobierno del Estado, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento, informó que ofrecerá este espectáculo en Paseo Fray Antonio Alcalde, en el Centro Histórico tapatío.

Desde las 17:00 horas, las y los asistentes podrán disfrutar de la cartelera de actividades, entre las que destacan un happening especial y un espectáculo de pirotecnia, desde Plaza de Armas hasta Plaza Guadalajara.

También se contará con actividades en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, a cargo del Gobierno de Guadalajara.

Además de animación y dinámicas para todo público, las Fiestas Patrias de este año contarán con la presentación de diferentes artistas del regional mexicano a lo largo del evento, que concluirá con el concierto de Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar.

La tradicional arenga se realizará en Palacio de Gobierno del Estado, por parte de Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco.

Se estima recibir a más de 90 mil personas en esta ocasión, quienes además de disfrutar de las actividades, podrán degustar de antojitos y otros alimentos.

Con este programa, el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso de ofrecer celebraciones abiertas a la ciudadanía, que fortalezcan la identidad y el orgullo nacional en un ambiente seguro y familiar.

Para saber más:

Las actividades de "El Grito al Estilo Jalisco" se podrán consultar en las redes sociales oficiales de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y Fiestas de Octubre, así como el sitio web http://aentretenimiento.jalisco.gob.mx/

