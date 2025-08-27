El universo cinematográfico de El Conjuro se ha convertido en uno de los más exitosos dentro del cine de terror moderno. Creado por James Wan, este conjunto de películas se inspira en los archivos de Ed y Lorraine Warren, famosos investigadores paranormales que dedicaron su vida a enfrentar casos sobrenaturales.

Aunque las películas no fueron estrenadas siguiendo una línea temporal lineal, existe un orden cronológico que ayuda a entender mejor la historia de los demonios, objetos malditos y apariciones que conectan a cada entrega.

A continuación, te presentamos el orden correcto para ver las 9 películas del universo de El Conjuro:

1.- La Monja (2018)

Ambientada en 1952, esta cinta muestra el origen de Valak, la temida entidad demoníaca con forma de monja que más tarde aparecerá en El Conjuro 2. La historia transcurre en un monasterio de Rumanía, donde un sacerdote y una novicia investigan la misteriosa muerte de una religiosa.

2.- La Monja II (2023)

La secuela se sitúa en 1956, cuatro años después de los sucesos de la primera. Valak regresa con más fuerza y su presencia vuelve a sembrar el terror, preparando el terreno para futuras conexiones con los Warren.

3.- Annabelle 2: La Creación (2017)

Desarrollada en 1958, relata cómo nació la maldición de la muñeca Annabelle. Un fabricante de juguetes y su esposa abren las puertas de su casa a unas niñas huérfanas, sin imaginar que una presencia demoníaca se apoderará de la muñeca de porcelana.

4.- Annabelle (2014)

Ambientada en 1967, sigue a una pareja que comienza a vivir experiencias aterradoras cuando Annabelle entra en su hogar. Esta cinta se conecta directamente con el inicio de la primera película de El Conjuro.

5.- Annabelle 3: Vuelve a Casa (2019)

Ubicada en la década de 1970, la historia arranca con los Warren llevando a Annabelle a su famoso museo de objetos malditos. Sin embargo, cuando la muñeca despierta a otros artefactos, el mal se desata dentro de la casa de los investigadores.

6.- El Conjuro (2013)

Basada en hechos supuestamente reales de 1971, la película muestra uno de los casos más icónicos de los Warren: la aterradora experiencia de la familia Perron en una granja de Rhode Island.

7.- La Maldición de la Llorona (2019)

Aunque es un spin-off algo independiente, está situada en 1973 y se conecta con el universo a través del padre Pérez (personaje que también aparece en Annabelle). La historia se centra en la leyenda mexicana de la Llorona y su influencia maligna sobre una familia.

8.- El Conjuro 2 (2016)

Inspirada en el famoso caso Enfield, en Londres, durante 1977. Los Warren viajan a Inglaterra para ayudar a una familia que enfrenta la posesión de una niña, mientras se enfrentan nuevamente a Valak.

9.- El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo (2021)

Ubicada en 1981, narra un caso judicial real en el que la defensa de un joven acusado de asesinato alega posesión demoníaca. Es una de las historias más polémicas investigadas por los Warren.

El legado del universo “Conjuro”

Este recorrido cronológico permite apreciar cómo las películas se entrelazan a través de entidades, objetos malditos y los propios Warren. Con nuevas entregas en desarrollo, el universo de El Conjuro sigue expandiéndose y consolidándose como una de las franquicias de terror más influyentes del cine contemporáneo.

BB