Este martes por la mañana, Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron con el anuncio de su compromiso , una noticia que los fans de ambas celebridades han tomado con mucha emoción, a pesar de que no llevan mucho tiempo de relación.

Una de las cosas que más destaca, y con mucha razón, es el gran anillo de compromiso que el jugador de la NFL le entregó a la cantautora, y recientemente se han revelado los detalles de esta joya.

¿Cómo es el anillo de compromiso de Taylor Swift?

El anillo con el que Travis y Taylor sellaron su compromiso, está compuesto por un diamante antiguo en el que, según Page Six, Kelce estuvo bastante involucrado en su diseño.

La pieza fue diseñada por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y Kelce en conjunto , y consta de un diamante tallado a mano en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, la cual está adornada con pequeños diamantes, diseño muy popular en los siglos XVIII y XIX.

Además del anillo, Travis Kelce lo complementó con un reloj de Cartier Santos Demoiselle, el cual está adornado con pequeños diamantes y una banda de oro.

¿Cuánto cuesta el anillo?

Dejando de lado los “paper rings” (anillos de papel, título de una canción de Swift), Travis Kelce no escatimó en el anillo que le dio a su amada, pues según los expertos que lo han analizado, la pieza no es solo un símbolo de amor, sino también un signo de elegancia, exclusividad y opulencia.

Benjamin Khordipour, un experto de la joyería de lujo, Estate Diamond Jewelry, de la ciudad de Nueva York, estima que el valor de la joya es de, al menos 550 mil dólares , es decir, más de 10 millones 200 mil 900 pesos.

No obstante, hay estimaciones todavía más altas, llegando incluso a una valuación por un millón de dólares.

Según los fans de la cantante, existen dos posibilidades de boda: al ver el gran diamante que selló su compromiso, se especula que Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs tendrán una gran boda, con cientos de invitados y millones de dólares invertidos en la celebración. No obstante, los “Swifties” conocen bien a su ídola, y la mayoría cree que optarán por una ceremonia íntima, sencilla y con pocos invitados. Solo queda esperar para saber cuándo y cómo se llevará a cabo este matrimonio.

