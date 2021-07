El Auditorio Telmex mantiene permisos para sus eventos

Fernando Favela, director del Auditorio Telmex, explicó que los eventos artísticos programados en el recinto se mantienen en pie luego de que en recientes días el Gobierno de Jalisco indicara que no se permitirían eventos mayores a 600 personas.

Favela detalló que la programación que el Auditorio Telmex tiene activa en su cartelera fue avalada por la Mesa de Salud y en coordinación con las recomendaciones emitidas también por la Universidad de Guadalajara, y recalcó que dichos eventos que comenzarán a partir del 16 de julio, fueron llevados a revisión previamente a que el Gobierno de Jalisco expresara en rueda de prensa que conciertos como el de Guns N’ Roses no tenían autorización hasta el momento para su ejecución el 7 de octubre en el Estadio Akron, fecha y lugar que fueron anunciados desde las redes sociales de los intérpretes de “Welcome to the jungle”.

“Lo de Guns N’ Roses no sé, no tengo ni idea de qué pasa con ellos. Nosotros, los eventos que tenemos autorizados, se pidieron permisos hace mucho tiempo, se revisaron los protocolos, nos visitó la gente, no dijeron que podemos trabajar hasta cierta capacidad, así es cómo estamos trabajando. Dijeron que no iba a haber eventos mayores de 600 (personas), sí, todos tienen que pasar por la mesa de salud, como nosotros ya pasamos con todos los eventos que tenemos programados”.

Fernando Favela recalcó que ante la reapertura del Auditorio Telmex, éste tendrá un aforo máximo permitido, por lo que serán menos de cuatro mil personas las que se puedan congregar en el espacio que cuenta con butacas inhabilitadas entre sí para mantener la sana distancia entre los asistentes, además de que supervisarán y garantizarán que el público acate las medidas sanitarias y el uso obligatorio de cubrebocas.

“Arrancamos con tres mil 790 localidades, que es un poco menos del 40 por ciento, aunque tenemos autorizado más, pero por la distancia –entre butacas- no nos daban los números, arrancamos con Luis Ángel ‘El Flaco’ el viernes (16 de julio). Tenemos todos los protocolos que conoces, estamos en constante comunicación con las autoridades de salud para que nos digan que sí o no podemos hacer, tenemos un protocolo muy bien armado con la Secretaría de Salud para hacerlo de la mejor manera y que todo nuestro público se sienta confiado de venir al auditorio, seremos muy exigentes con el uso de cubrebocas, la distancia, la venta de alimentos y bebidas será prácticamente nula, habrá, pero en momentos especiales”.

Fernando Favela expresó que reagendar los eventos ante la reactivación de actividades es complicado aún porque aún no se tiene la autorización para estar al 100 por ciento de la capacidad.

“Si mañana me dices que quieres hacer un concierto –en el Auditorio Telmex- yo te recibo la información y voy y pido permiso, me pueden decir que sí o que no”, aseguró.

JM