Ian Watkins, exlíder y vocalista de la banda de rock galesa "Lostprophets", fue asesinado el pasado 11 de octubre al interior de la prisión británica en la que cumplía condena por cargos como pedofilia, posesión de pornografía infantil, zoofilia y abuso sexual.

Según un comunicado de la policía de la región de West Yorkshire: "A las 9.39 de esta mañana (sábado), el personal de la prisión HMP Wakefield llamó a la policía para informar sobre una agresión a un prisionero". Dos hombres de 25 y 43 años fueron puestos bajo custodia policial por la sospecha de asesinato.

Las autoridades detallaron que el varón agredido —que posteriormente fue identificado por los medios británicos como Watkins, de 48 años—, fue encontrado con "lesiones graves" y fue declarado muerto en el acto, pese a los intentos de reanimación de los servicios de emergencia.

El exfrontman de "Lostprophets" fue condenado a 29 años de cárcel en diciembre de 2013 y a otros seis años de libertad condicional, tras admitir una serie de delitos sexuales, entre ellos el intento de violación a un menor de 1 año y la agresión sexual contra una niña de 13 años.

El cantante fue detenido tras la ejecución de una orden judicial por drogas en su domicilio de Pontypridd, al sur de Gales, el 21 de septiembre de 2012, cuando se le incautaron un gran número de ordenadores, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento encriptados.

Durante el juicio, Watkins jamás mostró remordimiento por sus crímenes, de hecho, según informaron testigos, este se mostraba maravillado al escuchar las descripciones de los abusos cometidos. Junto a Watkins fueron imputadas dos mujeres, cómplices y fanáticas del exvocalista.

Antes de su muerte, Watkins ya había estado involucrado en otro altercado en prisión; en agosto de 2023 este fue apuñalado por reos, sin embargo, las heridas no terminaron por matarlo.

Formada en 1997, la banda de rock galesa “Lostprophets” lanzó cinco álbumes de estudio en total, incluido un álbum número uno en el Reino Unido con 'Liberation Transmission' (2006) y otros dos sencillos que llegaron a los 10 primeros puestos de la lista de éxitos británica.

Tras su arresto, los miembros de “Lostprophest” se mostraron devastados y en shock, no querían volver a saber nada de Watkins. Estos anunciaron su disolución en 2013 para dar origen a una nueva agrupación llamada "No Devotion".

