Comienza el fin de semana y este viernes 17 de octubre Netflix tiene una buena lista de estrenos para hoy. Desde películas, series, documentales, producciones de animación y más, la plataforma de streaming más conocida ofrece varias historias para ver o empezar a disfrutar desde la comodidad de tu hogar, para todos los miembros de la familia y para todos los gustos. Prepara tus snacks favoritos y diviértete con la mejor compañía en tu tiempo de ocio audiovisual.

Buenas Noticias

Es una película de comedia y thriller que a partir de hoy se puede ver en Netflix. En 1970, un grupo de personas se reúne para forzar el aterrizaje de un avión secuestrado, cueste lo que cueste. Decididos a lograr su cometido, planean una operación encubierta. Escrita y dirigida por Byun Sung-hyun, cuenta con las actuaciones de Sul Kyung-gu, Hong Kyung, Ryoo Seung-bum.

27 noches

La película de comedia y drama de origen argentino ya está disponible en Netflix. Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna. Dirigida por Daniel Hendler. Con la participación de Marilu Marini, Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan, Carla Peterson.

Rabo de Peixe. ESPECIAL/NETFLIX.

Rabo de Peixe

Es una serie de drama de Portugal que se estrena en Netflix. Rabo de Peixe es un pueblito de las Azores donde la vida es tranquila y nunca pasa nada, hasta que un cargamento de cocaína llega del Atlántico y siembra el caos entre sus habitantes. Un joven pescador llamado Eduardo y sus amigos deciden improvisar un negocio, pero apropiarse de cientos de kilos de cocaína tiene consecuencias. Los protagonistas deberán lidiar con los dueños de la droga, la policía y una serie de personajes impredecibles en una peligrosa aventura. Escrita, dirigida y producida por Augusto Fraga. Con José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão.

Marea Blanca: La surrealista historia de Rabo de Peixe. ESPECIAL/NETFLIX.

Marea Blanca: La surrealista historia de Rabo de Peixe

Es una película documental que ya se puede ver en Netflix. Éste relata cómo, en 2001, un pescador de un pueblito humilde de la isla de San Miguel fue el primero en descubrir una gran cantidad de bolsas de cocaína en la costa. La llegada de esta droga de alta pureza transformó la vida de una comunidad, que, hasta ese momento, nunca había tenido contacto con la sustancia. El hecho terminó desatando una ola de adicción y una compleja investigación policial. A través de distintas miradas, el documental reúne los testimonios de las personas involucradas y testigos directos de esta historia real pero surrealista que marcó para siempre las vidas de los habitantes de Rabo de Peixe.

La vecina perfecta. ESPECIAL/NETFLIX.

La vecina perfecta

Es una película documental que hoy se lanza en Netflix. Gracias a las grabaciones de las cámaras policiales que llevan los agentes, este documental explora la reacción de una comunidad muy unida ante los conflictos con una residente local. Pero la hostilidad escala y desata un crimen inesperado.

Los Cretinos. ESPECIAL/NETFLIX.

Los Cretinos

Es una película de animación infantil de comedia y fantasía que ya se puede disfrutar en Netflix. El señor y la señora Cretino —las personas más odiosas, mugrientas y malvadas del mundo— son propietarios del parque de diversiones más tonto, peligroso y repulsivo. Sin embargo, después de que el dúo gana autoridad en su pueblo, dos huérfanos valientes y una familia de animales mágicos están obligados a ser igual de astutos para salvar su hogar.

Un fantasma en la batalla

Es una película española de drama y thriller que ya está disponible en Netflix, la cual está inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. Cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90’s y los 2000’s, la película cuenta la historia de Amaia, una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la banda terrorista, con el objetivo de localizar los depósitos de armas (llamados “zulos”) que tenían escondidos en el sur de Francia. Con las actuaciones de Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo, Ariadna Gil.

XM