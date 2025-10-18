Sábado, 18 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 18 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol internacional este sábado 18 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Toluca vs Querétaro | 17:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7 |
  • Santos vs León | 17:00 horas | ViX Premium |
  • Juárez vs Pachuca | 17:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • Monterrey vs Pumas UNAM | 19:00 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |
  • Chivas vs Mazatlán | 19:07 horas | Amazon Prime Video |
  • Cruz Azul vs América | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlante vs Venados | 18:00 horas | Hi! Sports TV |
  • Irapuato vs Atlético Morelia | 18:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |
  • Tampico Madero vs Club Atlético La Paz | 19:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Tigres vs San Luis | 17:00 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports |

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Sevilla FC vs Mallorca | 06:00 horas | SKY Sports |
  • FC Barcelona vs Girona | 08:15 horas | SKY Sports |
  • Villarreal vs Real Betis | 10:30 horas | SKY Sports |
  • Atlético de Madrid vs Osasuna | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Nottingham Forest vs Chelsea | 05:30 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Manchester City vs Everton | 08:00 horas | Caliente TV |
  • Sunderland vs Wolverhampton | 08:00 horas | Caliente TV |
  • Brighton vs Newcastle | 08:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Burnley vs Leeds Utd | 08:00 horas | HBO MAX |
  • Crystal Palace vs Bournemouth | 08:00 horas | Caliente TV |
  • Fulham vs Arsenal | 10:30 horas | HBO MAX |

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • US Lecce vs Sassuolo | 07:00 horas | Disney+ Premium |
  • Pisa Sporting Club vs Hellas Verona | 07:00 horas | Disney+ Premium |
  • Torino vs Napoli | 10:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • AS Roma vs Inter Milan | 12:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

  • Nice vs Olympique de Lyon | 09:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • Angers vs AS Monaco | 11:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • Olympique de Marsella vs Le Havre AC | 13:05 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • VfL Wolfsburg vs Stuttgart | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Mainz 05 vs Bayer Leverkusen | 07:30 horas | SKY Sports |
  • FC Köln vs Augsburg | 07:30 horas | SKY Sports |
  • RB Leipzig vs Hamburger SV | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Heidenheim vs Werder Bremen | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Bayern Múnich vs Borussia Dortmund | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – Eredivisie EN VIVO

  • PSV Eindhoven vs Go Ahead Eagles | 10:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Utrecht vs Volendam | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • Ajax vs AZ Alkmaar | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

  • Italia vs Costa Rica | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • China vs Noruega | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Estados Unidos vs Ecuador | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Camerún vs Holanda | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Corea del Norte vs México | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Sub-20 EN VIVO

  • Colombia vs Francia | 13:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – MLS EN VIVO

  • New England Revolution vs Chicago Fire | 16:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Columbus Crew vs New York RB | 16:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Toronto FC vs Orlando City | 16:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • New York City vs Seattle Sounders | 16:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • FC Cincinnati vs CF Montréal | 16:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Atlanta United vs DC United | 16:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Nashville SC vs Inter Miami CF | 16:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Charlotte FC vs Philadelphia Union | 16:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • LA Galaxy vs Minnesota Utd. | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Colorado Rapids vs Los Angeles FC | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Sporting KC vs Houston Dynamo | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Portland Timbers vs San Diego FC | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Vancouver Whitecaps vs FC Dallas | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • San Jose Earthquakes vs Austin FC | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • St. Louis City SC vs Real Salt Lake | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – Primera División Argentina EN VIVO

  • Independiente Rivadavia vs Banfield | 12:45 horas | TyC Sports Internacional |
  • Boca Juniors vs Belgrano | 15:00 horas | Disney+ Premium |
  • Talleres Córdoba vs River Plate | 19:15 horas | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

OF

Temas

