La Liga MX Apertura 2025 continúa este sábado 18 de octubre con una agenda llena de acción y duelos que podrían definir el rumbo de varios equipos en la Jornada 13 (J13). La lucha por los puestos de clasificación se intensifica y cada punto comienza a ser decisivo en esta recta final del torneo.Los aficionados podrán disfrutar los encuentros EN VIVO a través de diferentes canales de televisión y plataformas digitales, con opciones para seguir la transmisión desde cualquier lugar.La jornada sabatina ofrece enfrentamientos entre clubes con aspiraciones distintas: algunos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que otros intentan revertir resultados y mantener vivas sus esperanzas de avanzar al Play-In o a la Liguilla de forma directa.Aquí te compartimos la agenda completa de partidos del sábado 18 de octubre, con horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ninguno de los duelos del futbol mexicano.No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, sábado 18 de octubre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF