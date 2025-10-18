Sábado, 18 de Octubre 2025

Liga MX: Horarios y canales de los partidos del 18 de octubre

Esta es la guía de los juegos del día en el campeonato mexicano

Por: Oralia López

Para el sábado están programados seis juegos. IMAGO7

La Liga MX Apertura 2025 continúa este sábado 18 de octubre con una agenda llena de acción y duelos que podrían definir el rumbo de varios equipos en la Jornada 13 (J13). La lucha por los puestos de clasificación se intensifica y cada punto comienza a ser decisivo en esta recta final del torneo.

Los aficionados podrán disfrutar los encuentros EN VIVO a través de diferentes canales de televisión y plataformas digitales, con opciones para seguir la transmisión desde cualquier lugar.

La jornada sabatina ofrece enfrentamientos entre clubes con aspiraciones distintas: algunos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que otros intentan revertir resultados y mantener vivas sus esperanzas de avanzar al Play-In o a la Liguilla de forma directa.

Aquí te compartimos la agenda completa de partidos del sábado 18 de octubre, con horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ninguno de los duelos del futbol mexicano.

Partidos hoy sábado 18 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Toluca vs Querétaro | 17:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7 |
  • Santos vs León | 17:00 horas | ViX Premium |
  • Juárez vs Pachuca | 17:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • Monterrey vs Pumas UNAM | 19:00 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |
  • Chivas vs Mazatlán | 19:07 horas | Amazon Prime Video |
  • Cruz Azul vs América | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, sábado 18 de octubre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

